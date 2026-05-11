China anuncia que Trump visitará el país del 13 al 15 de mayo

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su homólogo en China, Xi Jinping, durante su encuentro en 2025 en la ciudad surcoreana de Busan - Europa Press/Contacto/Daniel Torok/White House

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han anunciado este domingo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita al país asiático entre los próximos días 13 y 15 de mayo, tras haber sido invitado por su par en Pekín, Xi Jinping.

"Por invitación del presidente (chino) Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizará una visita de Estado a China del 13 al 15 de mayo", ha confirmado la portavocía del Ministerio de Exteriores del Gigante Asiático en un mensaje publicado en redes sociales.

La misma ya había sido anunciada a finales de marzo por el propio inquilino de la Casa Blanca para la misma fecha, después de que tuviera que ser aplazada por la ofensiva conjunta lanzada por Washington e Israel contra Irán el 28 de febrero, lo que imposibilitó que se materializara el encuentro bilateral presidencial previsto para ese mismo marzo.

"Nuestros representantes de los dos países están ultimando los preparativos para estas visitas históricas. Estoy deseando pasar tiempo con el presidente Xi en lo que, estoy seguro, será un acontecimiento monumental", aseguró ya entonces el magnate republicano.

No obstante, en la víspera del inicio de la misma viajará a Corea del Sur una delegación de China, encabezada por el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en aras de "mantener consultas comerciales con Estados Unidos", según ha manifestado un portavoz del Ministerio de Comercio del país asiático en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia Xinhua.

En el mismo, ambas partes abordarán cuestiones comerciales y económicas de interés mutuo, después de que en octubre del pasado 2025 Washington y Pekín alcanzaran una tregua arancelaria en la ciudad surcoreana de Busan.

Horas antes del anuncio de la cartera de Exteriores china, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, avanzó en un mensaje en redes sociales que iniciará este lunes, 11 de mayo, un viaje a Corea del Sur y Japón con objeto de mantener una "breve serie de reuniones".

Concretamente, el martes participará en Tokio en un encuentro con la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, así como con la ministra de Finanzas, Satsuki Katayma, entre otros miembros del Gobierno japonés para debatir sobre las relaciones económicas entre ambos países.

Ya el miércoles, el secretario del Tesoro norteamericano hará una escala en Seúl para encontrarse con He Lifeng, antes de continuar hacia Pekín para la cumbre entre Trump y Xi.

"La seguridad económica es seguridad nacional, y espero que esta serie de encuentros sea productiva, mientras trabajamos para impulsar la agenda económica 'America First' (América Primero) del presidente Trump", ha subrayado Bessent.