China apuesta por reforzar su cooperación militar con Rusia para una mayor "estabilidad global"

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de China. - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han apostado este jueves por reforzar su cooperación militar con Rusia para una mayor "estabilidad global" en el marco de unas relaciones "siempre guiadas por los principios de "no confrontación" ni "agresión contra terceros".

Así lo ha manifestado el portavoz del Ministerio de Defensa chino, Jiang Bin, que ha aclarado que los militares chinos "cooperarán con sus pares rusos para la implementación de los importantes acuerdos pactados por los líderes de ambos países para enriquecer y profundizar sus lazos".

Durante una rueda de prensa, Jiang ha afirmado que la meta es "contribuir a la estabilidad global y a la justicia a nivel internacional", al tiempo que ha hecho hincapié en que el objetivo final es llevar la "cooperación estratégica" entre las partes a un "nuevo nivel".

Jiang ha afirmado que, para ello, se ampliarán las maniobras conjuntas y las labores de patrullaje conjuntas entre los dos ejércitos. Además, ha reivindicado la "amistad consolidada y tradicional" entre las Fuerzas Armadas chinas y rusas, lo que "fortalece la confianza mutua en el ámbito milita y mejora los mecanismos de cooperación", según informaciones de la agencia de noticias Xinhua.

"Esto permite reforzar la coordinación y la cooperación en el marco de acuerdos bilaterales y multilaterales, trabajando juntos para abordar diversos riesgos y desafíos, y salvaguardando conjuntamente la seguridad y la estabilidad global y regional", ha aclarado.

Jiang Bin ha reiterado que el desarrollo de las relaciones entre las fuerzas armadas chinas y rusas "siempre han estado regidas por los principios de no alineación, no confrontación y no ataque a terceros".