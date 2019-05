China asegura que provocar disputas comerciales es una muestra de "claro terrorismo económico"

Publicado 30/05/2019 6:09:34 CET

PEKÍN, 30 May. (Reuters/EP) -

El viceministro de Asuntos Exteriores de China, Zhang Hanhui, ha asegurado este jueves que provocar deliberadamente disputas comerciales equivale a un "claro terrorismo económico", en medio de la creciente guerra comercial con Estados Unidos.

Zhang ha hecho las declaraciones en respuesta a una pregunta sobre la guerra comercial durante una sesión informativa sobre el viaje del presidente chino, Xi Jinping, a Rusia la próxima semana.

"Este tipo de provocación deliberada de disputas comerciales es un claro terrorismo económico, el homicidio económico, el bullying económico", ha indicado Zhang.

China ha aumentado sus críticas a Washington desde que Estados Unidos aumentó este mes los aranceles a las importaciones chinas y a la empresa china Huawei, que ha incluido en su 'lista negra'.

"No hay ganadores en una guerra comercial. No hay ganadores", ha insistido Zhang. "Nos oponemos a una guerra comercial, pero no tenemos miedo a la guerra comercial", ha recalcado.