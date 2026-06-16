China y Birmania destacan sus relaciones bilaterales y abogan por reforzar su cooperación

El presidente de China, Xi Jinping, junto al líder de Birmania, Min Aung Hlaing. - Europa Press/Contacto/Shen Hong

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de China, Xi Jinping, y el líder birmano, Min Aung Hlaing, han reafirmado este martes la importancia de las relaciones bilaterales entre los dos países y han abogado por reforzar su cooperación en ámbitos de "interés mutuo", especialmente para hacer frente a las redes de fraude telefónico y otras actividades criminales.

Durante la visita de Hlaing a China, Xi ha aprovechado para reivindicar el apoyo a la "soberanía e integridad territorial" de Birmania y ha defendido al nuevo Gobierno, al que ha instado a adoptar medidas en materia de seguridad y desarrollo. "China está dispuesta a compartir su experiencia con Birmania para construir una comunidad con un futuro compartido y caracterizada por la confianza mutua y la amistad", ha indicado Xi, según un comunicado.

Así, ha apostado por contribuir de forma conjunta a la "paz y el desarrollo" en la región y ha incidido en que ambos países comparten una "amistad profunda y fraternal" 76 años después de que se establecieran relaciones diplomáticas. "Nuestras relaciones tienen una larga historia y ambas partes han estado ayudándose y apoyándose", ha apostillado.

"El nuevo Gobierno birmano está haciendo todo lo posible por promover la paz y el desarrollo internos, explorando activamente un sistema político y una vía de desarrollo que se adapten a sus condiciones nacionales", ha aclarado.

El líder birmano aterrizó en Pekín el lunes, donde fue recibido con alfombra roja, según las imágenes compartidas por su oficina, que no se ha pronunciado de momento sobre el encuentro con Xi.

Además, dedicó las primeras horas de su viaje de cinco días por el país a recorrer la Ciudad Aeroespacial de Pekín, en la capital, centro del programa espacial del gigante asiático. Está previsto que se reúna con el primer ministro chino, Li Qiang, y también con el presidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional de China, Zhao Leji.

Aunque el país se encuentra sumido en un conflicto armado que parece prolongarse indefinidamente, Birmania se ha vuelto de vital importancia para los intereses de Pekín debido a que cuenta con importantes minerales, enmarcados en las llamadas tierras raras y necesarios para la producción de tecnología.