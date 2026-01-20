China condena el atentado de Estado Islámico en Kabul y pide a los talibán "castigar" a los responsables

Archivo - Milicianos talibán en Kabul - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha condenado este martes el atentado perpetrado el lunes por el grupo yihadista Estado Islámico en la capital de Afganistán, Kabul, que se saldó con la muerte de siete personas, entre ellas un ciudadano chino, y ha reclamado a los talibán que "adopte medidas efectivas" para proteger a ciudadanos e instituciones del gigante asiático y "castigar" a los responsables del ataque.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha desvelado en rueda de prensa que Pekín ha entregado un mensaje "urgente" a Kabul para que "haga todo lo posible para atender a los heridos, adopte medidas efectivas para proteger la seguridad de ciudadanos, proyectos e instituciones chinas en Afganistán, determine la verdad y castigue a los responsables".

Asimismo, ha manifestado que personal diplomático de la legación china en Afganistán ha visitado a los heridos, al tiempo que ha trasladado sus "profundas condolencias" a los familiares de los muertos y los heridos, según ha recogido el diario 'Global Times'.

Guo ha reiterado además que "China condena firmemente y se opone al terrorismo en todas sus formas". "China apoya a Afganistán y a los países de la región en una lucha conjunta frente a todos los tipos de terrorismo y actividades violentas", ha dicho el portavoz, quien ha solicitado a los chinos presentes en Afganistán que "refuercen las medidas de seguridad y se retiren cuanto antes de las zonas de riesgo".

La filial de Estado Islámico en la región, Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP), había reivindicado horas antes el ataque contra un restaurante chino en Kabul, que dejó además cerca de 20 heridos. Así, ha manifestado que se trató de un atentado suicida perpetrado por uno de sus miembros.

La explosión tuvo lugar "cerca de la cocina" de un restaurante gestionado por "musulmanes" de los dos países, incluido un matrimonio de la provincia china de Xinjiang, en el noroeste del país, y un ciudadano afgano, tal y como especificó el portavoz de la Policía de Kabul, Jalid Zadran, en un mensaje publicado en redes sociales.