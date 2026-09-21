China confirma que Xi realizará desde el miércoles una visita de Estado a EEUU a invitación de Trump

El presidente de China, Xi Jinping, durante la cumbre de los BRICS celebrada en septiembre de 2026 en India (archivo) - Alexander Kazakov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha confirmado este lunes que el presidente del gigante asiático, Xi Jinping, realizará una visita oficial a Estados Unidos entre este miércoles y el viernes, un desplazamiento en el que está previsto que se reúna con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump.

"A invitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente Xi realizará una visita de Estado a Estados Unidos entre el 23 y el 25 de septiembre", ha manifestado el Ministerio de Exteriores chino a través de un breve comunicado, sin que por ahora haya más detalles sobre su agenda.

El encuentro previsto entre Xi y Trump --adelantado el 23 de julio por el presidente Estados Unidos-- será el segundo que mantengan este año, después de su reunión en Pekín en el mes de mayo, una cumbre que terminó con el compromiso mutuo de avanzar hacia "una relación constructiva de estabilidad estratégica".

Trump afirmó en julio que Xi realizaría una visita a Washington el 24 de septiembre, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, hablaran en los márgenes de una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Filipinas sobre la necesidad de identificar áreas de cooperación para sentar las bases de una "visita muy positiva".