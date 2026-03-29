China convoca a la cónsul de EEUU por declarar una alerta sobre cambios en la ley de seguridad de Hong Kong

Archivo - Una mujer pasea por Hong Kong durante el aniversario de la República Popular de China (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Daniel Ceng Shou-Yi

MADRID 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores chino ha convocado a la cónsul de Estados Unidos en Hong Kong, Julie Eadeh, por alertar a los ciudadanos estadounidenses que la Policía estará capacitada a partir de ahora para exigir las contraseñas de teléfonos móviles según estipula un añadido a la Ley de Seguridad Nacional, la normativa impuesta por Pekín para consolidar su control sobre el territorio.

El comisario Cui Jianchun ha trasladado a la cónsul que este comportamiento representa una interferencia en los asuntos internos de China y de Hong Kong, y ha pedido a Eadeh que se abstenga de repetir actitudes similares en un futuro, según un comunicado recogido por el diario chino 'Global Times'.

La nueva normativa entró en vigor el pasado 23 de marzo y expone a cualquier persona que se niegue a entregar sus contraseñas a la Policía a un máximo de un año entre rejas. Sin embargo, el Gobierno de Hong Kong tuvo que matizar el pasado viernes que la Policía solo puede exigirlas mediante autorización legal y no puede examinar el contenido de los teléfonos de manera aleatoria.

El Gobierno de Hong Kong aprovechó para denunciar a los medios internacionales por publicar "descripciones exageradamente generalizadas" de esta nueva legislación.

La Ley de Seguridad Nacional, justificada por China como una herramienta imprescindible para combatir "elementos desestabilizadores extranjeros", ha sido criticada por ONG y opositores como el principal instrumento para aplastar a una disidencia ahora mismo prácticamente extinta en Hong Kong, controlada por unas autoridades completamente dependientes de las órdenes de Pekín.