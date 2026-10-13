China critica la decisión de India de nombrar decenas de lugares en zonas fronterizas en disputa

Archivo - Un militar indio en la zona en disputa de Ladaj. - Idrees Abbas/SOPA Images via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han criticado este martes la decisión del Gobierno de India de asignar nombres oficiales a 28 lugares y accidentes geográficos en zonas fronterizas en disputa entre los dos países, una medida que ha vuelto a provocar un aumento de la tensión entre Pekín y Nueva Delhi.

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha indicado en un comunicado que algunos de estos lugares están situados en zonas fronterizas en disputa y otros se encuentran bajo control efectivo de China, al tiempo que ha rechazado su inclusión en mapas oficiales de India

"Esta medida es ilegal e inválida y no puede alterar el hecho de que las zonas en cuestión, situadas en el sector occidental de la frontera entre China e India, siempre han pertenecido a China, ha afirmado Mao.

"China nunca ha reconocido el llamado territorio de la Unión de Ladaj, establecido unilateral e ilegalmente por India, y se opone firmemente al anuncio de India sobre los denominados nombres estándar", ha aclarado.

Las tensiones entre ambos países oscilan en torno al territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado indio de Arunachal Pradesh (noreste). La Línea de Control Actual (LAC), que sustituye la frontera entre los dos países en esa región, pasa por Ladaj.

Ambos países han mantenido numerosas rondas de diálogo en un intento por desbloquear el conflicto desde que el área de Ladaj fuera escenario en junio de 2020 de un enfrentamiento entre militares indios y chinos, sin emplear armamento, en la que fue la peor confrontación entre los dos vecinos en 45 años, que se saldó con la muerte de al menos 20 soldados indios y cuatro militares chinos.

India disputa el control de China sobre 38.000 kilómetros cuadrados de tierra en Aksai Chin, que sostiene que forma parte de Ladaj. El gigante asiático reivindica a su vez 90.000 kilómetros cuadrados de territorio en Arunachal Pradesh, que considera parte del sur de Tíbet.