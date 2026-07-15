China critica el proyecto de ley estadounidense para sancionar a los compradores de petróleo y gas ruso

Archivo - Lin Jian, portavoz del Ministerio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han criticado este miércoles el proyecto de ley estadounidense para imponer sanciones contra los principales compradores de petróleo y gas ruso, entre ellos el gigante asiático, por lo que han advertido de que Pekín podría adoptar medidas "en respuesta" para "proteger los intereses" de sus empresas.

"China se opone firmemente a las sanciones unilaterales ilegales que carecen de fundamento en base al Derecho Internacional y que no cuentan con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU", ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, durante una rueda de prensa.

Así, ha hecho hincapié en que las autoridades chinas podrían tomar las medidas "necesarias" para "defender los derechos e intereses legítimos de sus empresas y ciudadanos frente a cualquier posible aplicación de estas medidas". "Aplicar medidas de doble rasero y recurrir a la coerción solo acabará siendo contraproducente", ha puntualizado, tal y como recoge un comunicado del Ministerio de Exteriores.

El proyecto de ley estadounidense sobre sanciones contra Rusia contempla aranceles de hasta el 100% para los países que continúen comprando petróleo y gas rusos, una reducción frente al 500% planteado en la versión inicial. Entre los cinco principales compradores se encuentra China.

Senadores estadounidenses anunciaron el viernes haber llegado a un acuerdo con el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, para avanzar en la aprobación de un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, si bien no está claro de momento si el propio Trump apoyará directamente esta legislación.

El paquete permitiría imponer fuertes aranceles a las importaciones procedentes de aquellos países que compren petróleo, uranio y gas natural rusos, con posibles excepciones para los países que contribuyan al esfuerzo bélico de Ucrania en el marco de la invasión rusa.