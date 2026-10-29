China denuncia como "irresponsables" las críticas de Australia al auge militar de Pekín

Archivo - El ministro de Defensa australiano, Richard Marles, durante un acto. - Darryl Dyck / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han denunciado este jueves como "irresponsables" las críticas del ministro de Defensa australiano, Richard Marles, ante el auge militar de Pekín que, según señaló, crea "una situación de presión" sobre el sureste asiático.

Las declaraciones de Marles llegaron en una reunión de ministros de Defensa de la región en la que avisó a socios de la zona de que deben profundizar la cooperación ante la "situación de presión" que ejerce Pekín, tras incidir en que el gigante asiático está llevando a cabo el mayor desarrollo militar visto en décadas y mantiene una posición asertiva en el área del Pacífico.

Frente a esto, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha recalcado que Australia "debería considerar esto de forma objetiva y dejar de hacer comentarios irresponsables", tras incidir en que China está "comprometida con la vía del desarrollo pacífico".

En este sentido, ha dicho que el desarrollo militar "tiene como objetivo salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo".

"Nunca nos dirigimos contra ningún país ni buscamos la expansión militar", ha señalado, respondiendo a las críticas de Marles.

Australia y China mantienen unas relaciones tensas a cuenta de las actividades marítimas en el océano Pacífico. En febrero de este año, las Fuerzas Armadas australianas admitieron por primera vez que una flotilla de la Armada china se acercó el pasado mes de noviembre a sus costas en el marco de una serie de maniobras militares que hicieron saltar las alarmas.