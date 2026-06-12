China entrenó a soldados rusos para combatir en la guerra de Ucrania, según la Inteligencia de la UE

Militares de las fuerzas especiales del Servicio Federal Penitenciario de Rusia superan las pruebas de cualificación para obtener la boina granate, en el centro de entrenamiento especial Vityaz, en el distrito de Balashija, a las afueras de Moscú. - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

BRUSELAS 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de la Unión Europea han confirmado que China ha entrenado a soldados rusos, algunos de los cuales han sido desplegados posteriormente en el frente de guerra en Ucrania, según han informado este viernes altos cargos del Servicio de Acción Exterior Europea (SEAE).

Según esas mismas fuentes, el entrenamiento se llevó a cabo en varias instalaciones en territorio chino y habría implicado a "centenares" de soldados rusos, algunos de los cuales habrían acabado combatiendo en la invasión de Ucrania, "en contra de los intereses colectivos" de la Unión Europea.

Según el SEAE, este hecho contradice las declaraciones previas de Pekín, que hasta ahora había negado cualquier implicación militar directa en el conflicto de Ucrania.

El asunto será abordado en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores que tendrá lugar el próximo lunes en Luxemburgo, en la que los jefes diplomáticos de los Veintisiete mantendrán un debate más general sobre cuestiones de política exterior y de seguridad, así como en la dependencia de la industria de defensa europea de actores económicos chinos.