China inicia una investigación antidumping contra chips analógicos de EEUU

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha anunciado este sábado el inicio de una investigación por presunto dumping sobre la importación de determinados circuitos integrados analógicos fabricados por Estados Unidos al considerar que "ha violado gravemente las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y ha dañado los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas, por lo que China se opone firmemente a ellos".

Así lo ha comunicado un portavoz del Ministerio de Comercio de China, que ha denunciado que "EEUU ha excedido recientemente el concepto de seguridad nacional, ha abusado de los controles de exportación y de la jurisdicción de largo alcance, y ha bloqueado y reprimido de forma maliciosa los productos de chips y la industria de la inteligencia artificial de China", según declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Xinhua.

Estas acciones, ha insistido, no solo han vulnerado seriamente las normas internacionales de comercio, sino que han perjudicado a las empresas chinas. Por ejemplo, entre 2022 y 2024, las importaciones de estos productos desde EEUU han crecido un 37 por ciento, mientras que sus precios han descendido un 52 por ciento, provocando un impacto negativo en los precios y en la capacidad operativa de los fabricantes chinos.

La decisión se ha tomado tras una solicitud presentada por una asociación provincial de la industria de semiconductores, actuando en representación del sector local. Según las autoridades, la investigación se centrará en dos tipos de chips: los de interfaz de productos básicos y los controladores de puerta, ambos producidos con tecnologías de 40 nanómetros o más.

Desde el Ministerio han señalado que el procedimiento se ha llevado a cabo conforme a la legislación nacional y en línea con las normas establecidas por la OMC, y han estimado que la investigación concluirá el 13 de septiembre de 2026, si bien podría ampliarse seis meses más si las circunstancias lo justifican.

INVESTIGACIÓN PARALELA POR DISCRIMINACIÓN

Además del procedimiento antidumping, el mismo Ministerio ha iniciado una investigación por presunta discriminación contra medidas estadounidenses que afectan al sector chino de circuitos integrados. Según las pruebas preliminares, dichas medidas podrían calificarse como restrictivas o discriminatorias bajo la Ley de Comercio Exterior de China.

En este contexto, la Cámara de Comercio china para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos ha respaldado públicamente las decisiones del ministerio y ha manifestado su compromiso de colaborar con las investigaciones.

La institución ha criticado también con firmeza las medidas unilaterales impulsadas desde la Casa Blanca, al considerar --nuevamente-- que han dañado los intereses legítimos de las empresas chinas y han alterado el funcionamiento de las cadenas globales de suministro, de acuerdo con el mismo medio.

Así las cosas, la cámara ha instado a las empresas chinas a incrementar su capacidad de innovación tecnológica, reforzar la coordinación industrial y ampliar su presencia en los mercados internacionales.

CRÍTICAS A LAS NUEVAS SANCIONES DE EEUU

Por otro lado, el Gobierno chino ha manifestado también su abierto rechazo a la reciente inclusión de varias entidades chinas en la lista estadounidense de control de exportaciones, al considerar que se trata de una acción "punitiva y sin fundamento" que afecta a sectores como los semiconductores, la biotecnología o el aeroespacial.

El portavoz ministerial ha cuestionado asimismo las intenciones de EEUU, especialmente cuando ambos países han previsto iniciar conversaciones económicas y comerciales en España a partir del 14 de septiembre. "Esta decisión estadounidense plantea dudas sobre sus verdaderas intenciones", ha apostillado.

En esta línea, Pekín ha rechazado enérgicamente la más reciente acción del Gobierno de Estados Unidos, que ha añadido a varias entidades chinas a su lista de control de exportaciones. Así, China considera que la Casa Blanca ha abusado del concepto de seguridad nacional para justificar la imposición de restricciones unilaterales, justificando sanciones que, en su opinión, han representado "prácticas coercitivas e intimidatorias".

"EEUU ha utilizado el pretexto de proteger el orden internacional para, en realidad, anteponer sus intereses por encima de los derechos al desarrollo de otros países", ha indicado el portavoz. A su juicio, estas decisiones han distorsionado los mercados globales, han interrumpido el comercio legítimo y han afectado la estabilidad de las cadenas globales de valor.

Llegados a este punto, la declaración del Ministerio subraya también que las sanciones impuestas a sectores como el de semiconductores, biotecnología, aeroespacial y logística obstaculizan el comercio normal y debilitan la seguridad económica internacional.

El portavoz ha reiterado, y así lo ha plasmado Xinhua, que China y Estados Unidos han acordado mantener reuniones bilaterales de carácter económico y comercial en España a partir del 14 de septiembre. En ese contexto, "la imposición de nuevas sanciones por parte de EEUU ha generado incertidumbre sobre la autenticidad de su voluntad de diálogo", ha advertido.

Finalmente, el Gobierno chino ha exhortado a la administración estadounidense a revertir de inmediato sus acciones y ha asegurado que adoptará las medidas necesarias para proteger los intereses legítimos de sus empresas ante cualquier intento de represión injustificada.