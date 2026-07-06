China insiste en que EEUU retire la presión sobre Cuba y critica la "injerencia extranjera" sobre la isla

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades chinas han insistido este lunes en que Estados Unidos retire la presión sobre Cuba, criticando la "injerencia extranjera" sobre la isla y defendiendo su soberanía nacional.

En rueda de prensa desde Pekín, la portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha señalado que el histórico "bloqueo total" y las "sanciones ilícitas" han causado "profundos sufrimientos" al pueblo cubano. "Recientemente, Estados Unidos volvió a endurecer las medidas de bloqueo y sanciones, afectando gravemente los medios de vida básicos del pueblo cubano y generando preocupación en la comunidad internacional", ha señalado, insistiendo en que el gigante asiático se opone a estas medidas que "carecen de fundamento en el Derecho Internacional".

"Instamos a Estados Unidos a poner fin de inmediato a su bloqueo, coerción y presión contra Cuba, y a dejar de vulnerar los derechos del pueblo cubano a la supervivencia y al desarrollo", ha subrayado Mao.

En este sentido, ha subrayado que Pekín apoya firmemente a Cuba "en la defensa de su soberanía nacional y en su oposición a la injerencia externa". "Estamos dispuestos a trabajar con el resto del mundo para defender la equidad y la justicia internacionales", ha añadido.

En una reciente entrevista, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseguró que Cuba se prepara para una agresión de Estados Unidos, de tal modo que "no haya sorpresa, ni haya derrota", incidiendo que Cuba es "un país de paz" que no le tiene miedo a una guerra con Washington.

"Cuba no es una nación en disputa, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a nuestra independencia", afirmó en una entrevista con la cadena británica Sky News.