China insta a EEUU a cumplir sus "compromisos" y propiciar el "desarme nuclear" internacional

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han instado este martes a Estados Unidos a cumplir sus "compromisos" en materia nuclear y propiciar el "desarme" de este tipo de armamento a nivel internacional tras haber acusado a Pekín de desplegar un centenar de misiles balísticos continentales en Mongolia.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que Estados Unidos "sigue siendo una superpotencia con el mayor arsenal nuclear del mundo, lo que hace que sea urgente que cumpla con sus responsabilidades en este sentido".

"Estados Unidos debe reducir significativamente su arsenal para crear condiciones que lleven a otros Estados nucleares a unirse a este proceso de desarme", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario estatal 'Global Times'.

Además, ha lamentado que Washington "no muestre disposición de entablar negociaciones" sobre el control de armamento y ha señalado que las declaraciones sobre el supuesto despliegue de misiles son "exageraciones".

"Esta postura", según ha sostenido, "forma parte de la táctica constante de Estados Unidos, diseñada para encontrar excusas y acelerar la modernización de su propia potencia nuclear, socavando así la estabilidad estratégica global". "La comunidad internacional debería tener una comprensión clara de esto", ha zanjado.