China pide a EEUU e Irán avanzar en las negociaciones y defiende que se levanten las sanciones contra Teherán

Archivo - El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Guo Jiakun, ofrece una rueda de prensa en el Ministerio de Asuntos Exteriores de China. - Europa Press/Contacto/Artyom Ivanov - Archivo

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este miércoles a Estados Unidos e Irán avanzar en las negociaciones para un acuerdo final que ponga fin a las hostilidades en Oriente Próximo, al tiempo que ha defendido que se levanten las sanciones contra Teherán "lo antes posible".

"Esperamos que Estados Unidos e Irán apliquen conjuntamente el memorando de entendimiento que ya se ha firmado y hagan avanzar las negociaciones para promover una solución política integral de la situación de Irán lo antes posible", ha indicado el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, en rueda de prensa desde Pekín.

Respecto a los términos del preacuerdo, que incluye el levantamiento de sanciones internacionales contra Irán, Pekín ha insistido en su postura tradicional en contra de "sanciones unilaterales" y ha defendido que las medidas aplicadas contra Irán "deben levantarse lo antes posible".

Teherán pide que se cumplan los compromisos establecidos en el acuerdo preliminar que las dos partes firmaron el pasado 18 de junio para lograr avances en las negociaciones para un acuerdo final. Esto incluye la liberación de fondos iraníes congelados, así como el levantamiento de sanciones al comercio de petróleo.