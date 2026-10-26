China pide a India "respetar" los acuerdos sobre la frontera para "preservar la paz"

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun. - Artyom Ivanov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han pedido este lunes al Gobierno de India "respetar" los acuerdos vigentes sobre cuestiones fronterizas para "preservar la paz y la seguridad" en la zona y han hecho hincapié en que Pekín actúa "en completo cumplimiento" con los pactos alcanzados.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, ha indicado en una rueda de prensa que China "cumple de manera constante y estricta" con estos acuerdos y ha insistido en que las labores de patrullaje llevadas a cabo en la zona son "rutinarias" y buscan "salvaguardar la soberanía territorial".

Así se ha pronunciado en relación con los últimos enfrentamientos registrados en la frontera entre ambos países, una situación que ha llevado al Gobierno de India a alertar de que el aumento de la tensión "se da cuando las tropas chinas modifican sus rutas habituales para realizar labores de patrullaje en la zona".

"China e India mantienen la comunicación a través de canales diplomáticos y militares. China espera que India trabaje en la misma dirección para implementar conjuntamente los entendimientos alcanzados por ambas partes y adopte medidas concretas para preservar la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas", ha apuntado, según informaciones recogidas por el diario 'Global Times'.

Las tensiones entre ambos países oscilan en torno al territorio montañoso del norte de la región de Cachemira, además de unos 60.000 kilómetros cuadrados en el estado indio de Arunachal Pradesh (noreste). La Línea de Control Actual (LAC), que sustituye la frontera entre los dos países en esa región, pasa por Ladaj.

Ambos países han mantenido numerosas rondas de diálogo en un intento por desbloquear el conflicto desde que el área de Ladaj fuera escenario en junio de 2020 de un enfrentamiento entre militares indios y chinos, sin emplear armamento, en la que fue la peor confrontación entre los dos vecinos en 45 años, que se saldó con la muerte de al menos 20 soldados indios y cuatro militares chinos.

India disputa el control de China sobre 38.000 kilómetros cuadrados de tierra en Aksai Chin, que sostiene que forma parte de Ladaj. El gigante asiático reivindica a su vez 90.000 kilómetros cuadrados de territorio en Arunachal Pradesh, que considera parte del sur de Tíbet.