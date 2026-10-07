China pide no difundir "narativas sobre 'espías chinos'" tras la detención de una mujer en EEUU

Archivo - Imagen de archivo de Guo Jiakun, portavoz del Minsiterio de Exteriores de China. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han reclamado no difundir "narrativas sobre 'espías chinos'" tras el anuncio de Estados Unidos sobre la detención antes de que pudiera volar a Shanghái de una "presunta agente" china a la que acusa de vigilar a Lai Ting Yu, hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching Te.

"China se opone a que se la vilipendie a través de la difusión de la llamada narrativa del 'espía chino'", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, quien ha agregado que "no está familiarizado" con este caso en concreto, anunciado el domingo por el FBI.

El FBI afirmó que había detenido a una "presunta agente" de China en el aeropuerto de Los Ángeles, antes de destacar que la mujer "vigilaba al hijo del presidente de Taiwán y a su familia, grabando su domicilio y sus vehículos, y transmitiendo la información a sus superiores en la República Popular China".

El director del organismo, Kash Patel, instó a "adversarios extranjeros" de Washington a "tomar nota" de que Estados Unidos "ya no es un lugar seguro para llevar a cabo sus operaciones de espionaje". "¿Presuntamente vigilar a la familia de un líder extranjero en territorio estadounidense para la República Popular China e intentar coger un vuelo de vuelta a Shanghái? Ni hablar", zanjó.