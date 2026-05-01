China protesta una resolución del Parlamento Europeo contra la "supresión de identidades étnicas" en el país

Archivo - Imagen de archivo de protestas de la diáspora uigur en Londres en 2025 - Europa Press/Contacto/Thomas Krych - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno chino ha protestado este viernes contra la adopción, en la víspera, de una resolución del Parlamento Europeo que describe una reciente ley aprobada en China como un "recrudecimiento de la supresión de las identidades étnicas en el país".

La resolución de la Eurocámara considera que la ley sobre la "unidad y el progreso étnicos" adoptada en marzo por la Asamblea Popular Nacional de China (el Parlamento) "intensifica la represión institucionalizada y la asimilación de las identidades de las minorías étnicas" al, por ejemplo, priorizar el idioma mandarín en la educación, la vida pública y los medios de comunicación o facilitar las detenciones en el extranjero de individuos acusados de resquebrajar "la unidad étnica" del país.

No es la primera vez que la Eurocámara aborda lo que percibe como casos de discriminación étnica en China y ahí está el caso de la minoría uigur, que considera como una población perseguida por las autoridades del país.

En respuesta a la resolución del Parlamento Europeo, la misión china ante la Unión Europea (UE) lamenta que el texto "ignora los hechos y el Estado de derecho, difama maliciosamente las leyes y políticas étnicas de China e interfiere gravemente en sus asuntos internos", de ahí que haya presentado una queja formal ante la UE.

"China es un país multiétnico unificado, donde todos los grupos étnicos mantienen una relación basada en la igualdad, la solidaridad, la asistencia mutua y la armonía", ha manifestado, antes de asegurar que "los derechos de las personas de todos los grupos étnicos en los ámbitos político, económico, cultural y social están plenamente garantizados".

Así pues, el Gobierno chino "insta al Parlamento Europeo a actuar con rectitud y respetar los hechos, a cesar de inmediato su injerencia en los asuntos internos de China bajo el pretexto de los derechos humanos, cesar la difamación de las políticas y leyes de China y a adoptar medidas concretas para salvaguardar el desarrollo sólido y estable de las relaciones entre China y la UE".