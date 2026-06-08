China recalca que un reinicio de hostilidades entre Irán e Israel "no va en interés" de nadie

Archivo - El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, durante una rueda de prensa en Pekín (archivo) - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha mostrado su "profunda preocupación" por el nuevo intercambio de ataques entre Irán e Israel y ha sostenido que un reinicio de las hostilidades "no va en interés de ninguna de las partes".

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, ha recalcado que Pekín "está profundamente preocupado por la situación actual" y ha expresado su deseo de que las partes "honren sus compromisos con el alto el fuego" y "mantengan el impulso de las negociaciones", según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Así, ha reclamado a las partes que "sigan comprometidas con una resolución de disputas a través de canales políticos y diplomáticos" y que "logren cuanto antes un alto el fuego exhaustivo y duradero" de cara a "generar las condiciones necesarias para restaurar la paz y la tranquilidad en Oriente Próximo y el golfo Pérsico".

Irán lanzó el domingo varios misiles contra Israel en respuesta al bombardeo israelí contra la capital libanesa, Beirut. Israel ha respondido con bombardeos contra territorio iraní, a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el domingo que llamaría al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para que no devolviera el ataque.

Irán lleva semanas advirtiendo contra las acciones israelíes en Líbano y la Franja de Gaza bajo el argumento de que el acuerdo de alto el fuego alcanzado en abril con Estados Unidos cubría a toda la región. Sin embargo, el Ejército israelí ha intensificado sus bombardeos y ha acelerado su invasión de Líbano durante las últimas semanas.

Estados Unidos e Irán están sumidos desde abril en un proceso de negociaciones medidas por Pakistán para intentar lograr un acuerdo de paz que cierre el conflicto en Oriente Próximo, desatado tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.