China subraya que "la presión militar no es la solución" al conflicto entre Irán y EEUU

Archivo - El ministro de Exteriores de China, Wang Yi, durante una reunión en Nueva York en mayo de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de China ha reiterado este martes que "la presión militar no es la solución" al conflicto en Oriente Próximo y ha afirmado que "el diálogo y la negociación son el camino correcto" para lograr el fin a la guerra abierta tras la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"La presión militar no es la solución; el diálogo y la negociación son el camino correcto", ha defendido el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, durante un encuentro en Pekín con el primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman bin Jasim al Thani.

Wang ha hecho hincapié en que "la tensa situación en Oriente Próximo y la región del Golfo impacta gravemente sobre la seguridad de los países de la región y sigue afectando a la estabilidad de las cadenas de energía, navegación y suministro", según un comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores chino.

Asimismo, ha destacado que "la soberanía y la seguridad de todos los países de la región debe ser totalmente respetada" y que "las preocupaciones legítimas de todas las partes deben ser adecuadamente abordadas". "Los principios básicos del Derecho Internacional deben ser totalmente respetadas", ha subrayado.

El jefe de la diplomacia china ha recordado además la propuesta del presidente del país, Xi Jinping, para impulsar una paz en Oriente Próximo y ha mostrado la disposición de Pekín a "reforzar la comunicación y la coordinación con Qatar y otras partes en la región" y ayudar a "restaurar cuanto antes la paz y la estabilidad" en la región.

Por su parte, la cartera qatarí ha resaltado en un comunicado en redes sociales que el encuentro entre Wang y Al Thani ha permitido "discutir las relaciones de cooperación entre ambos países", así como la situación en Oriente Próximo y "los esfuerzos diplomáticos para reducir las tensiones y mejorar la seguridad y la estabilidad".

Doha ha manifestado que las partes "han subrayado la necesidad de garantizar la seguridad y la libertad de la navegación internacional en el estrecho de Ormuz", antes de agregar que Al Thani mostró el "apoyo total" de Qatar a los esfuerzos diplomáticos para "hallar una solución que garantice la libertad de navegación marítima y allane el camino para alcanzar un acuerdo integral que logre una paz sostenible en la región".