China ve "injusto e irracional" exigir a Pekín participar en las conversaciones nucleares de EEUU y Rusia

Archivo - La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de China han informado este viernes de que es "injusto e irracional" pedir al gigante asiático participar en conversaciones trilaterales sobre desarme nuclear junto a Estados Unidos y Rusia dado que el armamento de Pekín "no está a la altura" del de Washington y Moscú.

"En la etapa actual esto es injusto, irracional e inviable", ha aseverado la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning, durante una rueda de prensa en la que ha respondido a las peticiones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que ha pedido a Pekín adherirse a un acuerdo de control nuclear.

Mao ha afirmado así que China "ha dejado clara su postura sobre este asunto en múltiples ocasiones". "Con un país con un enorme arsenal nuclear, Estados Unidos tiene la responsabilidad especial y primordial de impulsar con seriedad el desarme nuclear, y esto representa el amplio consenso de la comunidad internacional", ha aseverado, según informaciones recogidas por el diario estatal chino 'Global Times'.

"Los llamamientos de Estados Unidos a China para que se una a las negociaciones entre Washington y Moscú sobre el desarme nuclear son irracionales en la etapa actual", ha insistido, al tiempo que ha recalcado que Estados Unidos hace uso de la "supuesta amenaza china" como "pretexto para reforzar su despliegue militar en la región de Asia-Pacífico.

Las autoridades estadounidenses apuntaron a principios de febrero a la posibilidad de sustituir el Nuevo START --firmado en 2010 y que fijaba el compromiso de Estados Unidos y Rusia a reducir su arsenal atómico en dos tercios-- por un nuevo acuerdo que incluya a China.

Dicho tratado quedó roto tras la invasión rusa de Ucrania, cuando el presidente ruso suspendió su participación en el tratado, pero sin retirarse del mismo. El pasado 5 de febrero, el documento expiró sin que se llegara a un acuerdo entre las partes para renovar su vigencia.