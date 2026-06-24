Chipre acogerá la semana que viene un encuentro de la Junta de Paz para Gaza

Archivo - El portavoz del Gobierno chipriota, Konstantinos Letymbiotis - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Paz para Gaza impulsada por Estados Unidos mantendrá el martes y miércoles de la semana que viene un encuentro en Chipre, según han confirmado las autoridades chipriotas.

El portavoz del Gobierno, Konstantinos Letymbiotis, así lo ha indicado en declaraciones a la emisora pública RIK, si bien ha precisado que "la República de Chipre no es ni organizadora ni coorganizadora del evento", sino que solo actúa como país anfitrión.

Preguntado por los asistentes a la cumbre de dos días, el portavoz se ha limitado a decir que se trata de "funcionarios" y ha indicado que algunos de ellos "ya han solicitado reuniones" con el ministro de Exteriores del país, Constantinos Kombos, durante su estancia en Chipre.

En todo caso, Letymbiotis ha recalcado que "el hecho de que el órgano administrativo de esta Junta haya elegido a (su) país --un país que ha demostrado en la práctica (...) cuántas iniciativas ha puesto en marcha, así como la eficacia de dichas iniciativas en lo que respecta a la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza-- reviste una gran importancia".

Asimismo, ha recordado que las autoridades chipriotas ya respaldaron el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la Franja de Gaza. "Nosotros, como República de Chipre, no solo lo acogimos con satisfacción, sino que lo apoyamos desde el primer momento", ha expresado.

"Les recuerdo que (el presidente Nikos Christodoulides) participó en la primera conferencia en la que se anunció este plan y presentó una propuesta de ocho puntos concretos basada en el plan del presidente Trump para acelerar la reconstrucción de Gaza", ha agregado el portavoz.

La Junta de Paz fue puesta en marcha por Washington a principios de este año con el objetivo de poner en marcha, entre otras cuestiones, la reconstrucción del enclave palestino, el desarme del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el establecimiento de las bases para un acuerdo de paz duradero, si bien hasta el momento la iniciativa no ha producido avances visibles.

Este mismo miércoles el portavoz de Hamás Hazem Qasim ha reiterado la necesidad de "acelerar la entrada de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)" en el enclave palestino y el "inicio de sus actividades", lo que ha centrado las últimas negociaciones de Hamás en El Cairo celebradas a principios de junio.

En esta línea, el portavoz ha asegurado la "plena disposición" de las autoridades gazatíes para "traspasar" al CNAG --que supervisará la realidad de posguerra de la Franja en colaboración con la Junta de Paz-- "todas las competencias de gobierno, incluidas las de seguridad".

"No tiene sentido que la Junta de Paz haya sido incapaz de hacer entrar a la Comisión en la Franja durante todo este tiempo, tras largos meses desde su constitución, lo que deja a la Junta a merced de las posturas israelíes", ha denunciado en el comunicado difundido a través del diario 'Filastin'.

"Esperamos que los esfuerzos de los mediadores den sus frutos y permitan la entrada de la Comisión en breve, para que podamos dar inicio a la normalización de la situación en la Franja de Gaza y poner en marcha una verdadera operación de ayuda humanitaria que alivie el sufrimiento de la población", ha agregado.