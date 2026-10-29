Un ciberataque contra el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU filtra los datos de 40.000 trabajadores

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes del ICE. - Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La información personal de unos 40.000 trabajadores del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos se ha visto expuesta a raíz de un ciberataque perpetrado por un grupo de 'hackers' y que ha provocado una "brecha potencialmente peligrosa" en la base de datos.

El Departamento de Seguridad Nacional ha indicado en un comunicado que "es consciente del riesgo que supone" y ha afirmado que está "trabajando de forma activa para abordar la situación de forma eficiente", con la vista puesta en garantizar que los trabajadores "vean sus datos debidamente protegidos".

Entre la información filtrada se encuentran los nombres, teléfonos y direcciones de más de 40.000 agentes, operativos y socios del Departamento, incluidos aquellos que se encargan de realizar "operaciones encubiertas", según informaciones recogidas por la emisora de radio NPR.

El propio grupo, que no ha revelado quién ha facilitado la información, se ha referido a la fuente anónima como Departamento de Paz y ha asegurado que esto permitirá identificar en mayor medida a los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que realizan operaciones en el marco de la política antiinmigratoria del presidente, Donald Trump.

Así, ha explicado que los 'hackers' han distribuido la información obtenida a un segundo grupo que ha procedido a su publicación online y cuya fundadora, Emma Best, ha afirmado que se trata de una filtración "extraordinaria", y ha indicado que establece conexiones explícitas entre "funcionarios responsables de supervisar operaciones encubiertas y secretas".

Más de 21.000 datos identifican a agentes del ICE de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que otros 10.000 son trabajadores del ICE y de su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional.

Se trata de una filtración de información sin precedentes, que se produce poco después de ataques informáticos similares contra el FBI. No obstante, la base de datos dista mucho de ser exhaustiva: representa aproximadamente una quinta parte de la plantilla del Departamento de Seguridad Nacional, que cuenta con algo más de 220.000 empleados.