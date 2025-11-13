Un ciberataque reivindicado por piratas informáticos rusos afecta a páginas web oficiales en Dinamarca

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
Diversas páginas web de las autoridades de Dinamarca han sufrido ciberataques durante las últimas horas, lo que ha provocado que no estén operativas o hayan sufrido cortes, según ha confirmado la Agencia de Protección Civil danesa, tras lo que un grupo de piratas informáticos rusos han reivindicado la autoría de estas acciones.
El organismo ha indicado en un comunicado facilitado a Europa Press que "múltiples" páginas web oficiales y de empresas están sufriendo estos problemas a causa de "ataques de denegación de servicio", antes de afirmar que este tipo de ciberataques "no son destructivos para los sistemas atacados".
"Lo más frecuente es que el ataque pueda ser reparado en un corto periodo de tiempo y sin consecuencias graves", ha apuntado, al tiempo que ha reseñado que "sigue de cerca la situación" y "mantiene un diálogo continuo con el centro de situación bajo dirección del Servicio de Inteligencia de Defensa".
Horas antes, la agencia había apuntado en un comunicado que "múltiples páginas web han sido sometidas durante los últimos días a ataques de denegación de servicio", antes de hacer hincapié en que estos ataques no son "peligrosos", si bien reconoció que "pueden afectar a la disponibilidad de las páginas web durante "periodos cortos de tiempo".
La autoría del ciberataque ha sido reivindicada por el grupo de hackers rusosNoName057(16), tras lo que el ministro de Seguridad Pública danés, Torsten Schack Pedersen, ha advertido de que se esperan más incidentes de este tipo de cara a las elecciones locales, que se celebrarán el 18 de noviembre.
"Los grupos de piratas informáticos prorrusos están llevando a cabo estos ataques para llamar la atención y debemos esperar que haya más ataques de este tipo de cara a las elecciones municipales y a los consejos regionales", ha dicho, según ha recogido la cadena de televisión danesa Nyheder.