El CICR advierte de que una reactivación de la guerra en Irán "sería catastrófica para millones de personas"

Archivo - La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, durante un acto en Nueva York, Estados Unidos, en mayo de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Spoljaric, ha advertido este jueves que una reactivación de la guerra en Irán "sería catastrófica para millones de personas" en el país y en la región de Oriente Próximo, ante el estancamiento del diálogo entre Washington y Teherán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

"Seis semanas de hostilidades han sumido a Irán y a todo Oriente Próximo en una espiral bélica devastadora para la población civil y la infraestructura de la que dependen para sobrevivir", ha dicho durante una visita a Teherán, desde donde ha incidido en que "cualquier vuelta a un conflicto de tal intensidad y magnitud sería catastrófica para millones de personas".

Así, ha manifestado que "el alto el fuego ha ampliado la ventana para aumentar la entrega de ayuda humanitaria". "Esperamos que esta oportunidad pueda usarse para satisfacer las necesidades de millones de personas de la región que han sufrido a causa de las hostilidades", ha agregado, según un comunicado publicado por el organismo.

"El coste humanitario de una región en guerra es algo que el mundo no puede absorber. Millones de vidas dependen de la voluntad política de respetar el Derecho Internacional Humanitario y garantizar la protección de los civiles", ha esgrimido, al tiempo que ha incidido en que "un alto el fuego duradero, seguido de una decisión política, debe empezar por respetar la humanidad durante la guerra y un compromiso colectivo con la desescalada".

Spoljaric se ha reunido en Teherán con diversos altos cargos iraníes, entre ellos el ministro de Exteriores, Abbas Araqchi, y el viceministro de Exteriores Kazem Qaribabadi, así como con el presidente de la Media Luna Roja iraní, Hosen Kolivand, para abordar la situación humanitaria tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel, lanzada el 28 de febrero.

Estados Unidos e Irán están sumidos en un proceso de diálogo, mediado por Pakistán, para intentar alcanzar un acuerdo para el fin del conflicto en Oriente Próximo. Sin embargo, las diferencias en las posturas han impedido hasta ahora la celebración de una segunda reunión en la capital paquistaní, Islamabad, que acogió un primer cara a cara tras el acuerdo de alto el fuego del 8 de abril, prorrogado desde entonces sin fecha límite por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.