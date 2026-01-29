El CICR confirma el traslado a Gaza de 15 palestinos muertos en virtud del acuerdo de alto el fuego

Un vehículo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) - Omar Ashtawy/APA Images via ZUMA / DPA

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha informado de que sus equipos han facilitado el traslado hacia la Franja de Gaza de 15 palestinos muertos en virtud del acuerdo de alto el fuego entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) e Israel.

"Nos sentimos aliviados de ayudar a las familias a reunirse con sus seres queridos. Para aquellas familias cuyos seres queridos han sido repatriados, esperamos que esto les haya brindado la posibilidad de llevar a cabo su duelo", ha expresado el jefe de la delegación del CICR en Israel y los Territorios Ocupados, Julien Lerisson.

Lerisson ha indicado en un comunicado que ahora "es esencial que el acuerdo de alto el fuego se mantenga más allá de esta fase", así como que se facilite "la asistencia humanitaria en Gaza y que respete el Derecho Internacional para que las personas puedan comenzar a reconstruir sus vidas con dignidad".

"La reapertura del cruce de Rafá desempeña un papel importante para atender las necesidades inmediatas de la población. En términos más generales, es esencial permitir la entrada de artículos necesarios para la rehabilitación de infraestructuras, así como la recuperación e identificación digna de restos humanos", ha zanjado.

El Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza, controlado por Hamás, ha confirmado que los cuerpos han sido trasladados al Hospital Al Shifa, lo que eleva el número total de cuerpos entregados por Israel a 360 en el marco del alto el fuego firmado por las partes.

"El Ministerio confirma que sus equipos médicos continúan atendiendo a cadáveres de acuerdo con los trámites médicos y protocolos aprobados, en colaboración con autoridades y comités correspondientes, en preparación para la finalización de exámenes, documentación y entrega a las familias", ha agregado.

Las Brigadas Al Quds, al brazo armado de Yihad Islámica, informó de que dio a las autoridades de Israel las coordenadas de los restos de Ran Gvili, el último rehén que quedaba en Gaza y cuyos restos fueron recuperados el lunes por parte del Ejército israelí.