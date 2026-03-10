El CICR pide 44 millones de euros para hacer frente las "crecientes necesidades humanitarias" en Irán

Imagen de archivo de una bandera de Irán durante una protesta. - Europa Press/Contacto/Matias Basualdo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha hecho un llamamiento este martes para recaudar unos 40 millones de francos suizos (alrededor de 44 millones de euros) y hacer frente a las "crecientes necesidades humanitarias" derivadas de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"La Media Luna Roja Iraní ha movilizado rápidamente toda su red de voluntarios para ayudar a las comunidades afectadas por las hostilidades. Este trabajo sobre el terreno, llevado a cabo por el CICR junto a la Media Luna Roja, es esencial para salvar vidas, y cada momento cuenta", ha afirmado la organización en un comunicado.

Con esta solicitud, busca "apoyar a cinco millones de personas afectadas en una treintena de provincias de todo el país durante los próximos 16 meses, dando prioridad a aquellas zonas directamente afectadas por los ataques, con daños en las infraestructuras y la suspensión de servicios esenciales", recoge el texto.

"A medida que crecen las necesidades humanitarias día a día, esta petición de emergencia nos permitirá aumentar las ayudas y salvar las vidas de los más afectados", ha apuntado María Martínez, jefa de la delegación del CICR en Irán.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.