El CICR pide 44 millones de euros para hacer frente las "crecientes necesidades humanitarias" en Irán

Imagen de archivo de una bandera de Irán durante una protesta.
Imagen de archivo de una bandera de Irán durante una protesta. - Europa Press/Contacto/Matias Basualdo
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 10 marzo 2026 11:37
MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) ha hecho un llamamiento este martes para recaudar unos 40 millones de francos suizos (alrededor de 44 millones de euros) y hacer frente a las "crecientes necesidades humanitarias" derivadas de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

"La Media Luna Roja Iraní ha movilizado rápidamente toda su red de voluntarios para ayudar a las comunidades afectadas por las hostilidades. Este trabajo sobre el terreno, llevado a cabo por el CICR junto a la Media Luna Roja, es esencial para salvar vidas, y cada momento cuenta", ha afirmado la organización en un comunicado.

Con esta solicitud, busca "apoyar a cinco millones de personas afectadas en una treintena de provincias de todo el país durante los próximos 16 meses, dando prioridad a aquellas zonas directamente afectadas por los ataques, con daños en las infraestructuras y la suspensión de servicios esenciales", recoge el texto.

"A medida que crecen las necesidades humanitarias día a día, esta petición de emergencia nos permitirá aumentar las ayudas y salvar las vidas de los más afectados", ha apuntado María Martínez, jefa de la delegación del CICR en Irán.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

