Archivo - Imangen de archivo de agentes de la Policía de Alemania - Roland Weihrauch/dpa - Archivo

BERLÍN 23 Nov. (DPA/EP) -

Más de 450 colegios de toda Alemania han recibido a lo largo de este lunes amenazas de bomba a través de correo electrónico, un incidente que se enmarca en un incremento de este tipo de avisos falsos de amenaza que se han ido sucediendo en varios países europeos, ente ellos Irlanda, Reino Unido e Italia.

Las fuerzas de seguridad alemanas han indicado que en dichos correos, la mayoría "idénticos", se afirmaba que se habían colocado artefactos explosivos en colegios. Así, los remitentes --aún sin identificar-- amenazaban con detonarlos.

La Oficina regional de Investigación Criminal del estado de Renania-Palatinado ha afirmado, además, que no existen indicios de que haya una amenaza real concreta. "No se considera que sean serias, de momento", ha apuntado, antes de explicar que se trata de una amenaza enviada mediante un correo masivo.

Asimismo, ha advertido de que estas amenazas no son "bromas inofensivas". "Amenazar con cometer delitos graves es en sí mismo un delito y puede acarrear consecuencias penales considerables", ha lamentado.

En las últimas semanas se han registrado amenazas contra miles de escuelas en Italia, donde numerosos centros educativos tuvieron que ser evacuados. De igual manera, cientos de colegios en Irlanda --incluida la capital, Dublín-- recibieron en octubre y noviembre correos electrónicos con falsas amenazas de bomba. Buena parte de los casos se dieron en la histórica provincia de Munster.