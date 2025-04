Cientos de estudiantes protestan en la universidad de Yale por la visita del ministro ultraderechista israelí Ben Gvir

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cientos de manifestantes propalestinos han protestado en el campus de la Universidad de Yale, situada en el estado estadounidense de New Haven, contra la visita del ministro ultraderechista de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que ha dado un discurso en la sede de la organización Shabtai, una sociedad judía cuya sede está en el campus pero que no está oficialmente afilada al centro de la Ivy League.

Un portavoz de Yale ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que un grupo "sin autorización" formado por unas 200 personas y "no afiliado con ninguna organización estudiantil reconocida" se ha reunido en la zona de la plaza Beinecke --situada en el centro del campus--, donde ha distribuido varias tiendas de campaña.

Así, han reivindicado la "libertad de Palestina" y ha asegurado que "el pueblo jamás será vencido". Las autoridades de Yale han emitido una serie de alertas y han recalcando la importancia de convocar "asambleas pacíficas" para garantizar "la integridad física de todos".

La manifestación se ha producido poco después de que un grupo de estudiantes se reuniera con la jefatura del centro para abordar las recientes violaciones de las políticas del centro, que retiró anteriormente de sus registros al grupo por considerar que reproducía discursos "antisemitas" en el marco de sus protestas. "Yale condena el antisemitismo y abrirá procesos disciplinarios contra aquellos que violen sus políticas", ha indicado la universidad en un comunicado.

El propio Ben Gvir, que entró en el edificio por la puerta principal para dar su discurso, tal y como estaba previsto, ha asegurado que este tipo de manifestantes no lograrán "intimidarle". "Sigo con mi importante viaje en Estados Unidos", ha apuntado, según un comunicado de su oficina.

No obstante, los manifestantes han lanzado botellas de agua contra el ministro israelí, que no se ha amedrentado en ningún momento. "Cuando el ministro se marchaba, cientos de personas estaban esperando y han comenzado a lanzarle botellas de agua. El ministro ha realizado el símbolo de la victoria con la mano y no ha sufrido daños", recoge el texto.