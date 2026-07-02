Cientos de personas piden en Tel Aviv una investigación estatal cuando se cumplen mil días del 7-O

Benjamin Netanyahu - Europa Press/Contacto/Tomer Neuberg/Jna Press

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han congregado este jueves en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv, para exigir a las autoridades israelíes una investigación sobre los fallos de seguridad que permitieron los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023, cuando se cumplen mil días del suceso que dejó unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial.

Los manifestantes reclaman el establecimiento de una comisión estatal que investigue los errores de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia del país que no evitaron los ataques de las milicias palestinas contra su territorio.

Entre las personas que han salido a las calles se encuentran Rom Braslavski, rehén de Yihad Islámica hasta octubre de 2025, familiares de otros secuestrados y representantes políticos como el alcalde de la localidad, Ron Huldai, y el líder del Partido Demócrata, Yair Golan, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han denunciado este jueves en un nuevo balance que la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre ha dejado 73.074 muertos y 173.537 heridos.