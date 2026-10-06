Cientos de personas protestan en Atenas ante la inminente visita de Marco Rubio

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en imagen de archivo - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido esta tarde a las calles de Atenas para protestar contra la visita inminente del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para completar la venta al Gobierno griego de cazas F-35 y sistemas de armas avanzadas.

Los manifestantes han comenzado su protesta en la histórica plaza de Sintagma a los gritos de "El carnicero Rubio no es bienvenido aquí" y "Grecia no quiere participar en masacres". A la convocatoria han asistido representantes de asociaciones estudiantiles, sindicatos y partidos políticos.

A continuación, la concentración se ha desplazado a la Embajada de Estados Unidos en Atenas, protegida por un cordón policial, según ha informado el órgano portavoz del Consejo Central de la Juventud Comunista de Grecia (KNE), O Digitis, en sus redes sociales.

Rubio se reunirá mañana miércoles con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y su homólogo griego, el ministro de Asuntos Exteriores George Gerapetritis.

Las conversaciones se centrarán en la sexta ronda del Diálogo Estratégico Grecia-Estados Unidos, incluyendo las instalaciones que Grecia proporciona a Estados Unidos en virtud del Acuerdo de Cooperación en Defensa Mutua.