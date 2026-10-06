Cientos de personas protestan en Atenas ante la inminente visita de Marco Rubio

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en imagen de archivo
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, en imagen de archivo - Yuri Gripas - Pool via CNP / Zuma Press / Europa P
Europa Press Internacional
Publicado: martes, 6 octubre 2026 19:39
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MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han salido esta tarde a las calles de Atenas para protestar contra la visita inminente del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para completar la venta al Gobierno griego de cazas F-35 y sistemas de armas avanzadas.

Los manifestantes han comenzado su protesta en la histórica plaza de Sintagma a los gritos de "El carnicero Rubio no es bienvenido aquí" y "Grecia no quiere participar en masacres". A la convocatoria han asistido representantes de asociaciones estudiantiles, sindicatos y partidos políticos.

A continuación, la concentración se ha desplazado a la Embajada de Estados Unidos en Atenas, protegida por un cordón policial, según ha informado el órgano portavoz del Consejo Central de la Juventud Comunista de Grecia (KNE), O Digitis, en sus redes sociales.

Rubio se reunirá mañana miércoles con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, y su homólogo griego, el ministro de Asuntos Exteriores George Gerapetritis.

Las conversaciones se centrarán en la sexta ronda del Diálogo Estratégico Grecia-Estados Unidos, incluyendo las instalaciones que Grecia proporciona a Estados Unidos en virtud del Acuerdo de Cooperación en Defensa Mutua.

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