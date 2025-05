Cientos de personas salen a las calles en Bratislava contra el primer ministro Fico tras su viaje a Rusia

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

Una manifestación ha congregado a cientos de personas en la capital de Eslovaquia, Bratislava, para protestar contra el primer ministro del país, Robert Fico, por asistir al desfile del 9 de mayo en Moscú, en línea con su política de acercamiento al Kremlin.

"Somos miembros de las agrupaciones económicas y militares internacionales de la UE y la OTAN. Las alianzas con los más fuertes aún constituyen un escudo protector seguro para Eslovaquia. Robert Fico las está debilitando y destruyendo", han asegurado los organizadores de las protestas en declaraciones recogidas por la agencia de noticas TASR.

Las protestas también han tenido lugar en otros puntos del país como las ciudades de Poprad, Námestovo, Martin o Michalovce y en todas se ha señalado a Fico por su viaje a Moscú en "un nuevo cuestionamiento de la orientación de la política exterior de Eslovaquia", según los convocantes.

Robert Fico ha sido el único líder de la Unión Europea que ha acudido al desfile por el 80 aniversario de la victoria contra la Alemania Nazi. Igualmente, el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, representante de un país que aspira a integrarse en el bloque comunitario, también ha asistido a la cita del Kremlim.

En este sentido, la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, llegó a avisar de que el bloque "no se tomará a la ligera" la participación oficial en estos actos, en un mensaje tanto a Estados miembro como a candidatos a la adhesión, un llamamiento que no ha surtido del todo efecto.

Mientras que Fico mantuvo que su viaje para conmemorar el fin de la Segunda Guerra Mundial responde al respeto "a los miles de soldados del Ejército Rojo que murieron liberando Eslovaquia". "Me gustaría informarle de que soy el legítimo primer ministro de Eslovaquia, un país soberano. Nadie me puede decir a dónde debo o no debo viajar", añadió en respuesta a Kallas.

El Krelim ha calificado de "héroes" a los dos líderes del bloque europeo que se han enfrentado incluso a restricciones en el espacio aéreo, por países como los bálticos, tras su decisión de asistir al desfile.