Cierra el 'Alcatraz de los caimanes' en Florida (EEUU) menos de un año después de su inauguración

Archivo - Letrero que indica Alligator Alcatraz, un centro de detención del sur de Florida utilizado como centro de detención de inmigrantes - Europa Press/Contacto/Richard Ellis - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El controvertido centro de detención de inmigrantes de Florida (Estados Unidos) conocido como 'Alligator Alcatraz' o Alcatraz de los caimanes --por los reptiles que pueblan la circundante zona pantanosa de los Everglades--, ha cerrado tras casi un año de funcionamiento, según ha anunciado el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, que en las últimas semanas, en medio de un desalojo justificado bajo la llegada de la temporada de tormentas, ha recordado que el centro tenía originalmente un carácter temporal.

"Creamos Alligator Alcatraz para ayudar a subsanar las deficiencias de la administración Biden en materia de inmigración y reforzar los esfuerzos de la administración Trump para reanudar las operaciones de control migratorio y deportación dentro del país (...) Alligator Alcatraz ha cumplido con esta misión", ha señalado DeSantis en redes sociales.

Así, cerrado ya el centro, los detenidos que estaban pendientes de ser deportados "han sido trasladados a otras instalaciones federales", mientras se llevan a cabo los "esfuerzos de desmovilización" en las instalaciones de los Everglades, después de que las autoridades anunciaran a principios de junio un cierre temporal y trasladaran a los detenidos a otras instalaciones bajo el argumento de que la temporada de huracanes hacía inseguro mantenerlos en los Everglades.

El gobernador, que ha citado el control migratorio como "una prioridad estatal" desde su llegada al cargo, ha ensalzado la colaboración de su gobierno con las autoridades estatales para "agilizar las deportaciones", cifrando en casi 30.000 las ejecutadas en relación al "apoyo a las operaciones de detención" proporcionado por Florida.

En cuanto al Alcatraz de los caimanes, el dirigente regional ha cifrado en 21.000 las deportaciones facilitadas a través de estas instalaciones, ha detallado en una rueda de prensa conjunta con el llamado el zar de la fronteras, Tom Homan, según ha recogido el portal de noticias The Hill.

Construido en tan solo ocho días en un terreno rodeado de los humedales de los Everglades, infestados de mosquitos y caimanes, el Alligator Alcatraz acaparó la atención nacional el día de su inauguración, cuando DeSantis llevó al presidente a recorrer las instalaciones cuyo funcionamiento cuesta un millón de dólares diarios, según los registros estatales recogidos por Bloomberg.

Además, inmigrantes detenidos, abogados y defensores de derechos civiles han luchado durante mucho tiempo para lograr el cierre de la cárcel, argumentando, entre otras cosas, que los detenidos se encuentran en condiciones precarias.

Otros grupos han cuestionado su funcionamiento por motivos ambientales, como es el caso de las asociaciones Amigos de los Everglades y Centro para la Diversidad Biológica, cuyo abogado Paul Schwiep ha afeado en un comunicado que "la administración cree que puede desentenderse del asunto y dejar que otros se encarguen de la limpieza". "La ley no les permitirá eludir su responsabilidad", replicó, prometiendo solicitar a los tribunales que "garanticen que se aborden por completo los daños ambientales".