Cierran los colegios electorales en Armenia con una participación del 58,97%

Elecciones en Armenia
Elecciones en Armenia - Europa Press/Contacto/Chen Junfeng
Europa Press Internacional
Publicado: domingo, 7 junio 2026 20:25
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MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las elecciones legislativas de Armenia han terminado este domingo a las 20.00 horas (18.00 horas en la España peninsular) con el cierre de los colegios electorales en una jornada que se ha saladado con una participación del 58,97%.

En concreto, han votado 1.476.597 ciudadanos censados del total de 2.503.976 que había en el listado oficial, según recoge la agencia de noticias oficial armenia, Armenpress, citando a la Comisión Central Electoral.

Ahora los 2.005 colegios electorales han iniciado así el proceso de recuento de los votos.

Por otra parte, el fiscal del Departamento de Supervisión de la Legalidad e Instrucción del Comité Anticorrupción de la Fiscalía General armenia, Tsovak Mnatsakanián, ha informado de que se han contabilizado 425 denuncias de presuntos delitos relacinados con el proceso electoral.

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