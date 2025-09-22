Cierran las urnas en Guinea en la primera jornada electoral en cuatro años de junta militar

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades guineanas han comenzado el recuento de votos en las últimas horas de este domingo tras cerrar los más de 16.000 colegios electorales para un referéndum constitucional que supondrá la primera votación tras el golpe de Estado de 2021, que derrocó al entonces presidente, Alpha Condé.

La responsable de la Dirección General Electoral (DGE), Camara Djenabou Touré, ha elogiado la "movilización y civismo" de sus conciudadanos en un discurso en el recogido por el portal de noticias Media Guinée en el que ha celebrado esta votación como "un momento culminante de nuestra vida democrática".

"En esta noche de la votación del referéndum del 21 de septiembre de 2025, con profunda responsabilidad y gran satisfacción, hablo en nombre de la DGE para inaugurar oficialmente esta jornada electoral, una primicia en nuestro país", ha declarado, si bien ha reconocido algunas "dificultades puntuales, relacionadas con retrasos en la apertura de algunos colegios electorales, así como algunas limitaciones logísticas".

En este sentido, ha justificado la decisión de retrasar el cierre de los centros de votación, que debían cerrar sus puertas a las 18.00 horas (hora local, 20.00 horas en la España peninsular) y lo han hecho poco después de las 20.00 horas (hora local, 22.00 hora peninsular española) como una medida "excepcional (...) que ha permitido garantizar" a los electores su derecho al voto.

"Gracias a la vigilancia de nuestros equipos sobre el terreno, al compromiso de los presidentes de mesa, las autoridades administrativas locales, las fuerzas de defensa y seguridad, así como de los socios técnicos y financieros, se encontraron soluciones rápidas y racionales", ha añadido tras hablar de una jornada con "desafíos".

Con todo, ha reafirmado el compromiso "inquebrantable" del órgano electoral con el respeto a los "principios de regularidad, transparencia y sinceridad del escrutinio".

Cerca de siete millones de guineanos estaban llamados a las urnas cuatro años después de un golpe de Estado en una jornada electoral que se ha desarrollado entre llamamientos opositores a un boicot por lo que consideran como un intento de la junta militar de legitimar sus acciones ante el aumento de la represión contra críticos y activistas.

El referéndum en el país, de cerca de 15 millones de habitantes, supondrá el pistoletazo de salida a lo que se prevé como una serie de procesos que debería desembocar en unas presidenciales para devolver el poder a los civiles, después de varios aplazamientos que han provocado un aumento de las críticas al líder militar, Mamady Doumbouya, quien además podría estar sopesando concurrir a las urnas puesto que el nuevo texto constitucional sometido a votación no prohíbe a los miembros de la junta presentarse a las próximas elecciones.

El texto presentado en junio incluye propuestas como la creación de un Alto Tribunal de Justicia para juzgar a altos cargos políticos para luchar contra la impunidad y contempla la creación de un Senado para romper con el Parlamentario unicameral existente en la actualidad.

Además, el proyecto aumenta el mandato presidencial de cinco a siete años, renovable una única vez, al tiempo que da al Ejecutivo un peso importante sobre el legislativo, ya que un tercio de los senadores serían elegidos a dedo por el presidente, mientras que el resto serían designados por consejos regionales y comunales ahora en manos de personas puestas en sus cargos por la propia junta.