Cinco desaparecidos en nuevas inundaciones en Nepal

Inundaciones en Nepal - Sunil Sharma / Zuma Press / Europa Press

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas están desaparecidas tras las últimas inundaciones que han afectado a Nepal y que han destruido varias casas y puentes en el distrito de Gorja.

Las autoridades han informado de que hasta 47 personas han sido rescatadas tras la crecida del río Budhi Gandaki que ha arrastrado restos y lodo por toda la zona afectada, según la última información publicada por la Autoridad Nacional de Gestión y Reducción de Desastres de Nepal.

La zona más afectada está entre las localidades de Lokpa y Chumling, donde se han registrado las desapariciones de dos mujeres y tres hombres.

El Ejército ha desplegado cuatro helicópteros de rescate y ha evacuado a 47 personas de las zonas afectadas. Un total de 437 efectivos, 127 de ellos militares y 133 policías han sido movilizados para responder a la inundación.

Las autoridades han instado a la población de la zona a mantenerse en las zonas de seguridad y a evitar puentes y carreteras que puedan ser peligrosas.

El pasado 26 de agosto una riada en la frontera con China mató a más de 1.500 personas y hay más de 6.150 personas en paradero desconocido. Al balance de víctimas facilitado por las autoridades de Nepal se suman 43 muertos y más de 500 desaparecidos en el lado chino. Además, India ha confirmado el hallazgo de al menos tres cuerpos en su territorio que habrían sido arrastrados por las aguas.