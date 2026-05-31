Cinco muertos tras un derrumbe en una mina ilegal del suroeste de China

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia en China - Europa Press/Contacto/Hu Huhu - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Cinco personas han muerto y otra más ha resultado herida tras un derrumbe ocurrido en la madrugada de este sábado en una mina ilegal del condado de Huize, en la provincia china de Yunnan, en el suroeste del país.

El incidente se ha producido en torno a las 4.30 horas (22.30 horas del sábado en la España peninsular) en la localidad de Baiwu, distrito de Nagu, condado de Huize, según ha informado la agencia de noticias oficial china, Xinhua, citando a autoridades locales.

Servicios de emergencias de la ciudad de Qujing y del condado de Huize acudieron al lugar para poner en marcha la operación de rescate y lograron extraer a seis individuos que estabn atrapados. Han sido ya trasladados a un hospital.

Cinco de los rescatados sucumbieron a la gravedad de sus heridas a pesar de los esfuerzos sanitarios. El sexto está estable y fuera de peligro. Ya hay una investigación en marcha para esclarecer lo ocurrido.