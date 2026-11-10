La ciudad de Lugansk, anexionada por Rusia, sufre un apagón debido a un ataque con drones ucranianos

Un fragmento de un dron yace en el suelo frente a un bloque de pisos dañado por un ataque militar ucraniano en Lugansk. - Река Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la red eléctrica de la autoproclamada República Popular de Lugansk, anexionada por Rusia, ha provocado un apagón masivo en la capital homónima y en varios municipios colindantes, según han denunciado este martes las autoridades locales instauradas por Moscú.

El Gobierno de Lugansk ha alertado de que la incursión de los vehículos aéreos no tripulados dañó seriamente la infraestructura energética de la región. El Ministerio de Energía local ha advertido de que la amenaza de nuevos bombardeos enemigos sobre la red sigue siendo elevada, lo que dificulta y condiciona los trabajos de reparación de las cuadrillas de emergencia.

De forma paralela a las incidencias en el suministro eléctrico, los ataques con drones en otras regiones del frente han dejado un balance de al menos tres muertos y cuatro heridos.

En la región de Belgorod, las autoridades de la sede operativa han confirmado el fallecimiento de dos hombres tras el impacto de un dron contra su vehículo cerca de la localidad de Zozuli, en el distrito de Borisov. Asimismo, otros dos civiles han resultado heridos en la zona en incidentes separados en Koshlakovo y Shebekino, registrándose también daños en vehículos e infraestructuras de Berezovka, Rakitnoie, Borki y Proletarski.

Por su parte, el alcalde de Donetsk, Alexei Kulemzin, ha informado de la muerte de un hombre de 51 años y de un herido tras el impacto de un dron contra un edificio residencial en el distrito de Petrovski, a lo que se suma un segundo herido en el distrito de Kievski.

En contraste, los gobernadores de la ciudad de Sebastopol, Mijail Razvozhaev, y de la región de Kaluga, Vladislav Shapsha, han asegurado que sus sistemas de defensa aérea lograron interceptar y neutralizar ocho y cinco drones ucranianos, respectivamente, sin que se hayan reportado víctimas ni daños materiales por el momento.

Estos ataques se producen en la previa de que los equipos negociadores de Rusia y Ucrania se citen este martes en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, para participar en la nueva ronda de conversaciones trilaterales junto con Estados Unidos.