La ciudad de Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha declarado este domingo el estado de emergencia en toda la ciudad por la previsión de una grave tormenta de nieve que incluye la paralización del tráfico excepto para trabajadores esenciales.

"Las calles de la ciudad estarán cerradas al tráfico vehicular para garantizar el desplazamiento rápido de los servicios de emergencia y los trabajadores esenciales entre las 21.00 horas del domingo y las 12.00 horas del lunes", ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Mamdani ha destacado que "la seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad". "La administración está movilizando todas las herramientas a nuestra disposición, sin descanso, para que los barrios estén a salvo", ha explicado.

Además, las escuelas permanecerán cerradas el lunes "por precaución" y se han habilitado refugios con calefacción en los cinco distritos de la ciudad para "que nadie se quede fuera".

"Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprobad cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...). Cuidamos unos de los otros", ha instado Mamdani.

La tormenta afecta a todo el noreste de Estados Unidos, con previsión de nevadas que dejarán hasta 50 centímetros de nieve y vientos de 112 kilómetros por hora. Además se esperan cortes de electricidad y hasta la tarde del domingo se han cancelado más de 7.000 vuelos en toda la región.