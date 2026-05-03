El CNE baraja retirar la inscripción del candidato derechista De la Espriella a las presidenciales de mayo en Colombia

Archivo - El candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, del movimiento político Defensores de la Patria - Europa Press/Contacto/Camilo Moreno - Archivo

MADRID 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia ha iniciado el análisis preliminar de una solicitud que plantea la revocación de la inscripción del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, en el contexto de las elecciones previstas para el 31 de mayo, tras una denuncia que pone en duda la autenticidad de las firmas presentadas para avalar su candidatura.

Según consta en el auto, recogido por la emisora colombiana Caracol Radio, la autoridad electoral considera necesario "recaudar y verificar el material probatorio pertinente que permita esclarecer los supuestos fácticos planteados", por lo que ha ordenado la práctica de pruebas antes de adoptar una decisión de fondo.

En este contexto, el CNE ha requerido a la Registraduría Nacional que certifique "el número total de firmas entregadas" y "cuántas fueron válidas". Del mismo modo, ha solicitado que se detalle, en caso de inconsistencias, los motivos por los cuales determinados apoyos fueron anulados.

La solicitud de revocatoria ha sido presentada por el ciudadano Marceliano Julio Fonseca Bolívar, quien sostiene que el aspirante habría formalizado su inscripción basándose en "documentos falsos y firmas de apoyos que no son del puño y letra de los ciudadanos", lo que, a su juicio, supondría una vulneración del principio de buena fe.

Asimismo, el organismo electoral ha pedido tanto al propio candidato como al comité inscriptor del grupo de ciudadanos "Defensores de la Patria" que se pronuncien sobre los hechos señalados. En paralelo, ha exigido al denunciante que precise la causal de la revocatoria invocada y que aporte elementos probatorios que respalden sus acusaciones.

El CNE ha recordado además que cuenta con la facultad de dejar sin efecto inscripciones "cuando exista plena prueba de que (...) están incursos en causal de inhabilidad", si bien ha subrayado que cualquier determinación deberá adoptarse con pleno respeto al debido proceso y al calendario electoral vigente.

Por el momento, el procedimiento se encuentra en fase probatoria y no supone una decisión definitiva sobre la continuidad de la candidatura de De la Espriella.