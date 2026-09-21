CNN, MSNOW y Politico demandan a la Administración Trump por prohibirles el acceso a la Casa Blanca

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Las cadenas de televisión CNN y MSNOW, así como el diario estadounidense Politico, han presentado este lunes una demanda contra la Administración del presidente, Donald Trump, por prohibir a sus periodistas el acceso a la Casa Blanca en una serie de medidas de represalia adoptadas supuestamente por la publicación de "mentiras".

"Esta mañana hemos notificado al Gobierno de estamos presentando una demanda para proteger nuestro derecho, tal y como lo recoge la Primera Enmienda de la Constitución, para proteger nuestro derecho y evitar que sea el Gobierno el que decide de qué informa la prensa o qué publica", han indicado los tres medios en un comunicado conjunto.

En este sentido, han lamentado que la Casa Blanca "revocara sin justificar ni notificar previamente las credenciales de los periodistas afectados porque tenían objeciones sobre su forma de informar". "Si no hacemos nada, esto amenaza la libertad de prensa y el derecho de la población a un periodismo independiente y libre de la interferencia del Gobierno", han asegurado.

Por su parte, el propio Trump ha recalcado que la Casa Blanca "no está perpetrando asalto alguno contra la libertad de prensa", algo que "atesora". "Está atacando las noticias falsas, algo que ha ido creciendo como un cáncer en Estados Unidos", ha afirmado el magnate neoyorquino.

"Esta es una práctica corrupta, tiene una clara intención, es perversa, está totalmente fuera de control y se realiza de forma completamente controlada. ¡Es una amenaza a la seguridad nacional y debe ser detenida ahora!", ha señalado en un mensaje en redes sociales.

Los periodistas en cuestión se vieron afectados la semana pasada. En el caso de CNN, la periodista Betsy Klein no pudo entrar el sábado en la Casa Blanca y se se le retiró su pase de prensa, mientras que la periodista de MSNOW Akayla Gardner y un cámara tampoco pudieron acceder. Gardner tuvo que informar desde fuera del recinto presidencial.

Desde Politico, su redactor jefe, Jonathan Greenberger, denunció que la periodista Cheyenne Haslett intentó entrar en la Casa Blanca para hacer su trabajo como corresponsal pero se le negó la entrada y se le confiscó su acreditación.

Trump ha señalado en sus redes sociales que la decisión de vetarles la entrada está relacionada con la "constante difusión de noticias falsas". "Los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente sobre ficción y mentiras cuando cubren noticias sobre el presidente, la Administración Trump o Estados Unidos", dijo el pasado viernes.

Previamente, la Casa Blanca había impedido el acceso a la agencia The Associated Press al Despacho Oval, el 'Air Force One' y otros espacios de la Presidencia en represalia por la negativa del medio a utilizar la denominación golfo de América para el golfo de México. AP denunció la medida al amparo de la Primera Enmienda y un juez federal ordenó a la Casa Blanca retirar el veto. La Administración ha recurrido.

También un periodista de 'The Wall Street Journal' fue vetado del 'Air Force One' en 2025 tras las quejas de Trump sobre la información publicada por el periódico acerca del magnate estadounidense Jeffrey Epstein, fallecido en prisión tras ser condenado por dirigir una red de tráfico sexual de menores que implicaba a personalidades y millonarios estadounidenses.