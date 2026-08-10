La coalición gobernante de Estonia pierde su mayoría tras la salida de dos diputados

Archivo - El primer ministro estonio, Kristen Michal - Europa Press/Contacto/Bianca Otero - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La coalición gobernante en Estonia ha perdido su mayoría este lunes después de que Kalev Stoicescu, del partido liberal Estonia 200, y Meelis Kiili, del conservador Partido Reformista, hayan anunciado por separado que abandonan sus respectivas formaciones.

Kiili ha señalado en redes sociales que no ha tomado la decisión "a la ligera". "He llegado a ello tras un largo período de tiempo, y principalmente porque mi comprensión de la defensa nacional de Estonia, la seguridad y su desarrollo a largo plazo se ha alejado cada vez más de las opciones políticas del partido", ha dicho.

El diputado ha afirmado que no se arrepiente de haber formado parte del Partido Reformista, "pero en política llega un momento en el que uno debe preguntarse si pertenecer a un partido ayuda a defender los principios que le llevaron a la política o si empieza a limitarle" y que "la respuesta a esa pregunta está ahora clara".

Por su parte, Stoicescu ha afirmado en redes sociales que ha reflexionado "durante mucho tiempo" sobre si debía seguir en política y ha asegurado que quiere "contribuir al futuro de Estonia, especialmente en los ámbitos de la defensa, la seguridad y la política exterior".

"Tanto las personas de mi entorno como los votantes me han animado unánimemente a continuar y a presentarme a las próximas elecciones al Riigikogu. Confío en mí mismo y en quienes me rodean", ha expresado, agregando que si bien ya ha recibido ofertas para unirse a otros partidos, aún no ha tomado una decisión al respecto.

El Parlamento estonio respaldó a Kristen Michal como primer ministro en julio de 2024 tras la dimisión de su predecesora, Kaja Kallas, que puso rumbo a Bruselas para ejercer como Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior.

Michal formó una coalición tripartita que se rompió el pasado mes de marzo. La salida de los socialdemócratas (SDE) vino motivada por discrepancias en materia de impuestos y recortes de la administración pública y dejó la gobernabilidad en manos del Partido Reformista y de Estonia 200, que contaban con 52 de los 101 escaños del Parlamento.

Ahora, la dimisión de ambos diputados en las últimas 24 horas deja a la coalición con solo 50 escaños, lo que podría obstaculizar los esfuerzos del Gobierno para negociar los presupuestos. Asimismo, también afectará a la comisión de Defensa en el Parlamento, presidida por Stoicescu, y que cuenta actualmente con once miembros.

El Ejecutivo ha tenido que hacer frente a la inestabilidad económica, a las presiones presupuestarias y a las repercusiones de la guerra en Ucrania. Está previsto que las próximas elecciones en Estonia se celebren el 7 de marzo de 2027.