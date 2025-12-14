La coalición internacional lanza una campaña de arrestos en Palmira (Siria) tras la muerte de tres estadounidenses

Militares estadounidenses durante un ejercicio de asalto a un edificio (archivo) - CENTCOM

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la coalición internacional contra Estado Islámico liderada por Estados Unidos y desplegada en Siria han lanzado en la tarde del sábado una campaña de arrestos tras el ataque de ese mismo día en el que murieron tres estadounidenses, dos de ellos militares y un tercero un traductor civil. También falleció el asaltante, un miembro de las fuerzas de seguridad sirias.

Fuentes citadas por la cadena Siria TV han indicado que los militares de la fuerza internacional apoyados por el Ejército sirio han detenido al menos a tres personas en una incursión en los barrios de Al Wasi y Al Yunhuriya que duró unas dos horas.

Previamente, aviones estadounidenses lanzaron bengalas sobre la ciudad, según Siria TV. El diario estadounidense 'The Wall Street Journal' ha informado de que se enviaron dos aviones F-16 para sobrevolar Palmira como gesto de fuerza tras el ataque.

El portavoz del Ministerio de Seguridad Interior sirio, Nurredín al Baba, ha atribuido el ataque a un miembro de las fuerzas de seguridad sirias "sin mando" que estaría "radicalizado".

"El atacante fue neutralizado y hay que subrayar que no tenía mando dentro de la Seguridad Interior y que no era escolta del comandante de Seguridad Interior, como dicen las informaciones inexactas difundidas", ha indicado.

"Más de 5.000 personas trabajan en el Mando de Seguridad Interior en la región desértica y se cada semana se realizan evaluaciones a todos los miembros y se adoptan medidas acordes", ha explicado Al Baba en declaraciones a la televisión siria Al Ijbariya TV.

La evaluación del pasado 10 de diciembre apuntaba a que el atacante podría tener opiniones extremistas o "herejes", una expresión para referirse a la ideología yihadista de Estado Islámico. Estaba previsto emitir una decisión al respecto este domingo, primer día laborable de la semana, según Al Baba.

Ahora investigan si el atacante tenía vínculos directos con Estado Islámico o si solo compartía su ideología. Además se investigará a sus personas cercanas y familiares. Al Baba ha destacado que la coalición internacional aplicará nuevos protocolos de seguridad en coordinación con las autoridades sirias en la región desértica.

El propio Al Baba ha asegurado que habían advertido a las fuerzas estadounidenses del risego de ataques de Estados Islámico. "El Mando de la Seguridad Interior había emitido advertencias a los aliados basándose en información preliminar que apuntaba a un posible ataque de Estados Islámico, pero estas advertencias no fueron tenidas en consideración", ha señalado en su entrevista con Al Ijbariya TV.

Dos militares y un traductor, los tres estadounidenses, murieron y tres militares más resultaron heridos en un ataque de un individuo en una base militar de Palmira, en la zona desértica de Siria. Estados Unidos responsabiliza del ataque a Estado Islámico y las autoridades sirias señalan a un miembro de sus fuerzas de seguridad.