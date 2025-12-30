La coalición liderada por Arabia Saudí ataca armas y vehículos presuntamente transportados a Yemen desde EAU

Archivo - Ataques aéreos de Arabia Saudí contra el CTS en Hadramut (Yemen), a 26 de diciembre de 2025 - Europa Press/Contacto/Murad

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Arabia Saudí ha anunciado este martes un ataque de la coalición que apoya al Gobierno yemení reconocido internacionalmente contra "armas y vehículos de combate" supuestamente transportados en dos barcos desde Emiratos Árabes Unidos (EAU) en favor del Consejo de Transición del Sur, una facción secesionista apoyada por EAU que aspira a la creación del Estado del Sur de Arabia.

El portavoz de las fuerzas de la coalición, Turki al Maliki, ha asegurado que el sábado y el domingo "dos barcos procedentes del puerto de Fuyaira (en Emiratos Árabes Unidos) entraron en el puerto de Mukala (en el sur de Yemen) sin obtener los permisos oficiales", según el comunicado difundido a través de la agencia estatal de noticias saudí, SPA.

"Las tripulaciones de ambos buques desactivaron sus sistemas de rastreo y descargaron una gran cantidad de armas y vehículos de combate para apoyar a las fuerzas del Consejo de Transición del Sur en las gobernaciones orientales de Yemen (Hadramut y Mahra) con el objetivo de avivar el conflicto", ha denunciado Al Maliki, que ha calificado esta actuación como "una clara violación del principio de tregua y de alcanzar una solución pacífica, así como de la Resolución número 2216 del Consejo de Seguridad de la ONU de 2015", que establece un embargo de armas contra múltiples personas y entidades en Yemen.

En este contexto, el portavoz ha asegurado que, a petición del presidente del Consejo Presidencial de Liderazgo yemení, Muhamad al Alimi, "las Fuerzas Aéreas de la coalición han llevado a cabo esta mañana una operación militar limitada dirigida contra las armas y vehículos de combate descargados de los dos buques en el puerto de Al Mukala".

Asimismo, ha indicado que el ataque ha tenido lugar tras certificar la descarga de los materiales, "de conformidad con el Derecho Internacional humanitario y (...) garantizando la ausencia de daños colaterales".

Al Maliki ha reafirmado el compromiso de los miembros aliados "con la distensión" y con "la prevención de cualquier apoyo militar de cualquier país a cualquier facción yemení sin la coordinación con el gobierno legítimo yemení y la Coalición", a fin de "evitar que el conflicto se propague", según ha argumentado.

En los últimos días, el Gobierno saudí ha acusado al Consejo de Transición del Sur de provocar una "escalada injustificada" al actuar de forma "unilateral" con ataques en posiciones militares del Gobierno yemení reconocido internacionalmente y ha instado al grupo a retirarse pacíficamente de las dos provincias.

Con todo, el pasado jueves EAU ensalzó el papel saudí en sus "esfuerzos" para apoyar la estabilidad de este país, evitando abordar los citados ataques de las milicias secesionistas. Pese a ello, Abu Dabi no se ha pronunciado por ahora acerca de la operación de este martes, que habría destruido efectos militares salidos de su puerto.

El Consejo de Transición del Sur controla gran parte del sur y el este de Yemen y ha rechazado los llamamientos a retirarse de estas provincias. Además ha reiterado su propuesta de un "estado federal justo" que incluya a todos los grupos de población. El Consejo cuenta además con el apoyo de las Fuerzas de Élite de Hadramut, que controlan las ciudades de Mukalla y Ash Shihr.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional controla las provincias de Marib (noreste) y Taíz (suroeste), mientras que el norte y el centro del país están en manos de las milicias hutíes, aliadas de Irán.