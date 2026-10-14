La coalición para Yemen liderada por Arabia Saudí lanza ataques contra "recursos vitales" para la ofensiva hutí

Archivo - Aeronaves de la Real Fuerza Aérea Saudí realizan una exhibición aérea - Wang Haizhou / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí que respalda al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente han anunciado una operación militar para "neutralizar las fuentes vitales" de la ofensiva lanzada por los rebeldes hutíes, a los que han acusado de emplear "instalaciones civiles" con objetivos bélicos.

Así lo ha anunciado el portavoz militar de la coalición, Turki al Maliki, en un comunicado en el que ha asegurado que el objetivo de la operación es "neutralizar las capacidades que la milicia hutí utiliza para amenazar al Reino, a Yemen, al sur del mar Rojo y a los corredores marítimos".

Estas "capacidades" se corresponderían con "instalaciones civiles" utilizadas por los insurgentes para mantener su ofensiva, ha afirmado el portavoz, que ha incluido entre tales lugares "la estación central de Al Sabaha en Saná", la capital yemení, además de "reservas subterráneas de combustible, tanques de combustible y terminales destinadas al transporte y descarga de combustible en Hodeida, Saná y Damar".

"La milicia terrorista hutí utiliza estas instalaciones para apoyar directamente sus operaciones militares terroristas, privando al pueblo yemení de recursos que legítimamente deberían destinarse a satisfacer sus necesidades", ha afeado Al Maliki, que ha vinculado el uso insurgente de estas instalaciones con el abastecimiento de su "arsenal de misiles y drones que amenazan" a Arabia Saudí, "así como la seguridad de aeropuertos, puertos marítimos y buques comerciales en el mar Rojo".

El portavoz, que ha reclamado que "los hutíes deben cesar inmediatamente todas las operaciones terroristas dirigidas contra civiles y bienes civiles, incluidos aeropuertos, puertos, instalaciones petroleras e infraestructuras", ha manifestado en cambio que las fuerzas de la coalición encabezada por Riad "han tomado todas las precauciones posibles para evitar bajas civiles incidentales o daños durante la planificación y ejecución de esta operación".

LOS HUTÍES AFIRMAN QUE AL SABAHA "NO TIENE NINGÚN VALOR MILITAR"

Por su parte, el portavoz militar de los rebeldes hutíes, Yahya Sari, ha afirmado que las fuerzas insurgentes han estado "repeliendo formaciones de combate del enemigo saudí que tienen como objetivo la capital, Saná", advirtiendo también que "cualquier ataque" contra esta ciudad "recibirá una respuesta dura y dolorosa en la capital del enemigo saudí, Riad".

Además, después de que el vocero de las fuerzas de la coalición haya aludido explícitamente a la central de Al Sabaha como uno de los objetivos de la operación, Sari ha manifestado que ésta "carece de productos petrolíferos y que atacarla no tiene ningún valor militar".

Poco después, el portavoz militar hutí ha afirmado que la aviación saudí ha ejecutado hasta "104 ataques aéreos y con misiles contra zonas civiles en la capital, Saná, y en las gobernaciones de Damar, Taiz, Amran, Lahj, Yauf, Marib, Sada y Hodeida".

Los bombardeos, "ejecutados con aviones F-15 y Typhoon desde las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, así como mediante lanzamientos de misiles desde Najrán, han causado víctimas civiles", ha informado.

CIFRAN EN AL MENOS CINCO LOS CIVILES MUERTOS

Por su parte, el portavoz hutí de Sanidad, Anis Alasbahi, ha indicado en múltiples mensajes en redes que al menos cinco personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas fruto de la actividad militar saudí.

El mayor número de víctimas se concentra en Hodeida. Allí, dos personas han fallecido y otras tantas han sufrido lesiones tras un ataque de la Fuerza Aérea saudí contra las instalaciones de la compañía petrolera en Ras Issa, ha afirmado Alasbahi, que habla de "víctimas civiles".

Asimismo, también en Hodeida, el portavoz de Sanidad ha indicado en otro mensaje que "dos civiles han muerto a causa de una mina terrestre abandonada por mercenarios respaldados por Arabia Saudí" en el distrito de Hays, también en Hodeida.

Más al norte, en la fronteriza gobernación de Sada, "un ciudadano ha muerto y otros dos han resultado heridos debido a disparos de artillería efectuados por guardias fronterizos del enemigo saudí contra la zona de Al Waqar", ha denunciado Alasbahi, si bien la agencia Saba vinculada a los rebeldes eleva a dos las víctimas mortales, citando fuentes locales.