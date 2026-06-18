La COB frena el diálogo con el Gobierno de Bolivia mientras tenga a "compañeros detenidos"

Archivo - Miembros de organizaciones sociales, mineros, grupos indígenas, trabajadores y organizaciones ciudadanas marchan por el centro de La Paz, Bolivia, durante una manifestación antigubernamental - Europa Press/Contacto/Jna Press

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Central Obrera Boliviana (COB) ha detenido el proceso negociador iniciado este mismo miércoles con el Gobierno liderado por el ultraconservador Rodrigo Paz para poner fin a más de un mes de bloqueos y protestas, alegando no poder negociar mientras tienen a "compañeros detenidos".

"No podemos dialogar con nuestros compañeros detenidos", ha afirmado el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo, en declaraciones recogidas por el diario boliviano 'La Razón' en las que ha indicado que las medidas de presión continuarán vigentes hasta que existan avances concretos y que "existe la voluntad política del Gobierno central".

De hecho, el dirigente sindical ha subrayado que "se está conformando una comisión de parte jurídica de la Central Obrera Boliviana y también del Gobierno central para que se pongan a trabajar de manera inmediata en este camino". "Creo que es un buen avance que se ha tenido", ha apostillado.

No obstante, ha descartado un fin temprano a los bloqueos de carreteras: "Mantenemos las medidas y siempre vamos a ser leales con la población y con nuestras bases, y en especial con los compañeros que en este momento están en celdas policiales y también por la persecución política que ha existido", ha manifestado.

Al hilo de esta exigencia, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ha asegurado que una comisión jurídica trabajará durante toda la noche (la mañana en España) para evaluar la situación de las personas detenidas durante las protestas a fin de avanzar en el diálogo, según ha recogido el diario boliviano 'El Deber'.

La intención de La Paz es, según Oviedo, garantizar el respeto al debido proceso y ofrecer información clara sobre el estado de cada una de las personas aprehendidas, ante las demandas presentadas para continuar con las negociaciones.

Hasta el 15 de junio, las autoridades bolivianas detuvieron a hasta 365 personas arrestadas durante operaciones de desbloqueo de carreteras, según el tercer informe de conflictividad que elaboró la Defensoría del Pueblo. De ellas, 247 fueron liberadas y 103, imputadas.

La detención de manifestantes es uno de los escollos con los que se ha encontrado el Gobierno de Paz en el diálogo inaugurado este mismo miércoles por el propio presidente con la COB, al hilo de las prolongadas protestas que, según el mandatario, "hay que ir pacificando".