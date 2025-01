Colombia expresa "enérgico rechazo" a los denunciados abusos de DDHH ante la inminente investidura de Maduro

El ministro de Exteriores colombiano, contundente: "No fueron unas elecciones libres"

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha expresado su "profunda preocupación y enérgico rechazo" ante las graves denuncias sobre abusos de Derechos Humanos en Venezuela en las horas previas a la investidura presidencial de este viernes, en la que se espera que el presidente Nicolás Maduro tome posesión del cargo después de proclamarse vencedor en las elecciones de julio, cuyos resultados Bogotá "no reconoce".

"El Gobierno de Colombia expresa su profunda preocupación y enérgico rechazo ante el incremento y la gravedad de las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos que están teniendo lugar en Venezuela en la antesala de los eventos de mañana. Los recientes informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de Naciones Unidas para este tema confirman la ocurrencia de violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, asimismo calificando las circunstancias que rodearon al proceso electoral como una alteración del orden constitucional en relación con el resultado electoral del pasado 28 de julio", ha declarado el ministro de Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo.

En un vídeo publicado en su cuenta de la red social X, el ministro ha instado a las autoridades de Venezuela a que "brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición y a la movilización social", en el marco de las manifestaciones convocadas tanto dentro como fuera del país en rechazo a la investidura de Maduro, que se proclamó vencedor de los comicios de julio en medio de acusaciones de fraude por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.

En este sentido, Murillo ha sido contudente en su crítica al proceso electoral por falta de garantías y transparencia: "No fueron unas elecciones libres. Sin actas públicas ni transparentes, Colombia no reconoce los resultados electorales en Venezuela".

El titular de la cartera ministerial ha aprovechado para defender la posición de "coherente y prudente" de Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, anunció hace apenas dos días que no asistirá al acto de investidura, si bien el país estará representado por su embajador en Caracas, Milton Rengifo.

"Esta decisión además está fundamentada en el compromiso del Gobierno de Colombia con los principios democráticos, el respeto a los Derechos Humanos y la búsqueda de una solución política incluyente y democrática para Venezuela", ha explicado.

Murillo ha reiterado que Bogotá no romperá relaciones con el país vecino, una decisión tomada "responsablemente" aunque, según ha aclarado, "no significa una aval a los resultados electorales". "Ya se ha demostrado que cerrar fronteras y romper relaciones con Venezuela no sirve de nada y afecta a todo el país, especialmente a los millones de colombianos que viven en la frontera. Lo fácil es romper las relaciones y cerrar fronteras, lo responsable es considerar el impacto a largo plazo sobre la gente y realmente buscar soluciones a los problemas de fondo", ha defendido.

Estas declaraciones llegan después de que la CIDH haya acusado a las autoridades de Venezuela de emprender "prácticas de terrorismo" con el objetivo de "sembrar miedo y ejercer control sobre la población". Previamente, la líder opositora María Corina Machado confirmó que había sido detenida y posteriormente liberada por las "fuerzas represoras del régimen" tras finalizar una manifestación celebrada este jueves cerca de Caracas en las horas previas a la investidura presidencial.