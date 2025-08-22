Colombia ofrece cerca de 43.000 euros por información para adelantarse a "cualquier" ataque terrorista

MADRID 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (casi 42.800 euros) a cambio de información que permita "anticiparnos" a cualquier atentado terrorista, después de se hayan producido dos ataques contra fuerzas de seguridad dejando entre los dos al menos decenas de muertos y heridos.

"Ofrecemos hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que permita anticiparnos a cualquier atentado terrorista en el país. Estamos en máxima alerta: no se descartan medidas excepcionales ante la posibilidad de más ataques terroristas", ha señalado en su cuenta de la red social X.

En el mismo mensaje, ha recordado la recompensa de 3.300 millones de pesos (650 euros) y 1.650 millones de pesos (350 euros) por dos líderes de las disidencias de las FARC, alias 'Marlon' y 'Kevin', a quienes ha atribuido la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste del país, que ha dejado al menos cinco muertos y 36 heridos.

Por su parte, el alcalde de esta ciudad situada en el Valle del Cauca, Alejandro Éder, ha ofrecido una suma de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) a cambio de información que facilite el arresto de los responsables, en un vídeo difundido en su cuenta de la red social X, donde ha asegurado que la Alcaldía "no bajará la guardia ante este atentado".

El otro atentado se ha producido en la zona de Amalfi, en el departamento de Antioquia, cuando un dron ha derribado un helicóptero oficial matando al menos a ocho agentes de policía e hiriendo a otros tantos que viajaban a bordo en el marco de una misión, y que el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha achacado al frente 36 del Estado Mayor Central (EMC).