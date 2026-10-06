Colombia prestará asistencia legal a sus exmilitares acusados del asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse

Archivo - El entonces presidente de Haití Jovenel Moïse (archivo) - Michael Brochstein / Zuma Press / Europa Press

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ordenado este martes a los ministerios de Defensa y de Justicia que presten "asistencia jurídica" a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021 y que se encuentran bajo custodia en Estados Unidos desde mediados de septiembre.

"Les he dado la instrucción a los señores ministros de Defensa (el general general Jorge Mora) y de Justicia (Iván Cancino) de brindar asistencia jurídica a los militares detenidos en Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, así como apoyo económico a sus familias", ha anunciado en sus redes sociales.

El mandatario ha cuestionado la implicación de los militares en el crimen: " No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno", ha apuntado, en un mensaje en el que ha asegurado que los colombianos detenidos no estarán "solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare".

El pasado 20 de septiembre fueron trasladados desde Haití a Estados Unidos un total de 18 personas por el asesinato de Moïse, si bien de acuerdo a la Fiscalía estadounidense, son 30 las personas acusadas formalmente en el país norteamericano a cuenta de una causa que continúa abierta para localizar tanto a quienes ejecutaron como a quienes financiaron facilitaron o apoyaron el plan.

La investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos ha establecido que la conspiración involucró a personas en Haití, Colombia y territorio estadounidense. Así, fueron reclutados 22 antiguos miembros del Ejército colombiano, además de otros participantes haitianos y estadounidenses.

Moïse murió tras ser tiroteado dentro de su vivienda en Puerto Príncipe, mientras que su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. En mayo de 2026, un jurado federal en Miami ya declaró culpables a cuatro acusados por delitos relacionados con la conspiración para asesinar o secuestrar al mandatario haitiano.