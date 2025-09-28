Colombia propone reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" tras el veto de Trump a Petro

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Colombia ha propuesto reubicar la sede de Naciones Unidas en un lugar "neutral" en respuesta a la decisión de la Administración Trump de retirar el visado al presidente Gustavo Petro por unas declaraciones en las que instaba a los soldados de ese país a desobedecer las órdenes del presidente estadounidense.

La cartera de Exteriores colombiana ha remarcado que la retirada del visado atenta contra el espíritu de la Carta de Naciones Unidas que promueve el derecho a la libertad de expresión, por lo que en caso de no estar garantizado "sería imprescindible la búsqueda de un país sede completamente neutral".

"Limitar el ingreso a un país por razones vinculadas a una opinión pública se aparta del estándar internacional", señala en un comunicado.

Colombia propone que sea la propia organización de Naciones Unidas quien se encargue de expedir las autorizaciones para ingresar en el territorio "de ese nuevo Estado-sede, con apego al derecho internacional".

La decisión de la Administración Trump responde a unas declaraciones de Petro en una marcha a favor de Palestina en Nueva York en la que participó y en la que instó a los soldados estadounidenses "a no apuntar contra la humanidad sus fusiles".

"Colombia reitera que alzar la voz para denunciar hechos que afectan a la población palestina no puede ser interpretado como un acto contrario al derecho, sino como una obligación moral y política frente a posibles violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos", remarca.